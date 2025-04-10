1/4 финала Лиги чемпионов: "Барселона" и "ПСЖ" разгромили соперников

Два европейских гранда сделали уверенные шаги к выходу в полуфинал Лиги чемпионов, продемонстрировав мощные выступления в первых матчах 1/4 финала.

"Барселона" - "Боруссия" (4–0 )

На Олимпийском стадионе в Барселоне команда Хави провела яркий матч и буквально смела с поля дортмундскую "Боруссию". Счёт был открыт на 25-й минуте Рафиньей, что задало темп всей игре.

Роберт Левандовски, хорошо знакомый с дортмундцами по выступлениям в Бундеслиге, оформил дубль, отличившись на 48-й и 66-й минутах. Точку в матче поставил юный талант Ламин Ямал, забив четвёртый мяч на 77-й минуте.

"ПСЖ" - "Астон Вилла" (4–0 )

В Париже гости из Англии неожиданно открыли счёт на 35-й минуте усилиями Моргана Роджерса. Однако ПСЖ быстро восстановил равновесие - уже на 39-й минуте отличился новичок команды Дезире Дуэ.

Во втором тайме парижане полностью перехватили инициативу. Хвича Кварацхелия вывел ПСЖ вперёд на 49-й минуте, а на 90+2-й минуте Нуно Мендеш установил окончательный счёт - 3:1.