Погода
$ 87.45 - 87.87
€ 95.05 - 96.05

1/4 финала Лиги чемпионов: "Барселона" и "ПСЖ" разгромили соперников

206  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Два европейских гранда сделали уверенные шаги к выходу в полуфинал Лиги чемпионов, продемонстрировав мощные выступления в первых матчах 1/4 финала.

"Барселона" - "Боруссия" (4–0 )

На Олимпийском стадионе в Барселоне команда Хави провела яркий матч и буквально смела с поля дортмундскую "Боруссию". Счёт был открыт на 25-й минуте Рафиньей, что задало темп всей игре.

Роберт Левандовски, хорошо знакомый с дортмундцами по выступлениям в Бундеслиге, оформил дубль, отличившись на 48-й и 66-й минутах. Точку в матче поставил юный талант Ламин Ямал, забив четвёртый мяч на 77-й минуте.

"ПСЖ" - "Астон Вилла" (4–0 )

В Париже гости из Англии неожиданно открыли счёт на 35-й минуте усилиями Моргана Роджерса. Однако ПСЖ быстро восстановил равновесие - уже на 39-й минуте отличился новичок команды Дезире Дуэ.

Во втором тайме парижане полностью перехватили инициативу. Хвича Кварацхелия вывел ПСЖ вперёд на 49-й минуте, а на 90+2-й минуте Нуно Мендеш установил окончательный счёт - 3:1.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/444847
Теги:
футбол
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  