Эдуард Кубатов покорил Аннапурну без кислорода и водрузил флаг Кыргызстана

Альпинист Эдуард Кубатов поднялся на вершину Аннапурны без кислорода и водрузил флаг Кыргызстана.

Напомним, что эта вершина считается одной из самых опасных и рискованных в мире. Её высота составляет 8091 метр. Эдуард Кубатов сообщил, что флаг, который он поднял на вершине, ему передал глава государства Садыр Жапаров, и он посвящает эту победу всему народу Кыргызстана.

Отметим, что в прошлом году кыргызстанский альпинист был занесен в Книгу рекордов Гиннесса. Он стал самым возрастным человеком, покорившим вершину Манаслу (8163 м) без использования кислорода. Кубатов совершил восхождение 1 октября 2022 года в возрасте 50 лет.

Также он известен как один из опытных альпинистов, покоряющих вершины без кислорода. Три года назад кыргызская экспедиция взошла на Манаслу, и трое участников, включая Кубатова, достигли вершины без использования кислородных баллонов.

Источник: Кабар