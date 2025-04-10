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Кыргызстанцы завоевали призы на марафоне в Анталии

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- Самуэль Деди Ирие
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В Анталии (Турция) состоялся юбилейный ежегодный международный марафон, собравший тысячи участников из разных стран. В этом престижном спортивном событии приняли участие и представители Кыргызстана - около 50 спортсменов вышли на старт различных дистанций.

Благоприятные погодные условия и расположение трассы на уровне моря способствовали отличным результатам. Многие кыргызстанцы показали достойные результаты, а некоторые - вошли в число призёров соревнований.

На дистанции 42 километра в категории "Абсолют" среди женщин третье место заняла Юлия Фернас, показав результат 3 часа 14 минут 06 секунд. В возрастной категории 65–69 лет второе место занял Мамасали Ташматов с результатом 4:06:02.

Особенно успешным стало выступление кыргызстанцев на дистанции 21 километр (полумарафон):

1-е место - Толгонай Шааева (60–64 года) - 1:48:55

1-е место - Дюйшенаалы Арсыматов (70 лет и старше) - 1:48:58

3-е место - Евгения Булгакова (40–44 года) - 1:47:56

Участники отметили высокий уровень организации соревнований и выразили благодарность за возможность представить Кыргызстан на столь значимом спортивном форуме.


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URL: https://www.vb.kg/444849
Теги:
марафон, Турция, Кыргызстан
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