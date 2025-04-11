Иностранцы могут поступить на учебу в России, сдав тест по русскому языку

С 1 апреля 2025 года в России вступили в силу изменения, внесенные в Федеральный закон "Об образовании", в соответствии с которым устанавливается, что прием иностранных граждан, законно находящихся на территории Российской Федерации, на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования осуществляется только при условии успешного прохождения тестирования на знание русского языка, достаточное для освоения указанных программ.

Согласно информации Министерства просвещения Российской Федерации, тестирование будет проводиться в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях на бесплатной основе.

Тестирование состоит из устной и письменной частей (за исключением детей, поступающих в первый класс, для которых тестирование проводится в устной форме). Во время проведения тестирования будет вестись аудио- и видеозапись.

Для прохождения тестирования ребенком, являющимся иностранным гражданином, его родителю (родителям) (законному (законным) представителю (представителям) в российские общеобразовательные школы необходимо будет предоставлять (на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык) следующие сведения:

- копии документов, подтверждающих родство заявителя (заявителей) или законность представления прав ребенка;

- копии документов, подтверждающих законность нахождения ребенка и его законного (законных) представителя (представителей) на территории Российской Федерации;

- копии документов, подтверждающих прохождения государственной дактилоскопической регистрации ребенка;

- копии документов, удостоверяющих личность ребенка;

- копии документов, подтверждающих присвоение родителю (родителям) (законному (законным) представителю (представителям) идентификационного номера налогоплательщика; страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) (при наличии), а также СНИЛС ребенка (при наличии);

- медицинское заключение об отсутствии у ребенка инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих;

- копии документов, подтверждающих осуществление родителем (законным представителем) трудовой деятельности (при наличии).

В случае успешного прохождения тестирования ребенок будет зачислен в школу, а в случае неуспешного – ему будет предложено пройти дополнительное обучения русскому языку. Повторное прохождения тестирования возможно не ранее чем через 3 месяца со дня предыдущего тестирования.

В связи с этим Министерство рекомендует гражданам Кыргызской Республики, находящимся в Российской Федерации, заранее ознакомиться с основными изменениями законодательства Российской Федерации в сфере образования, направленными на установление требований к приему детей иностранных граждан в общеобразовательные организации.