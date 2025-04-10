В Оше и Джалал-Абаде изъяли тонны контрафактного моторного масла

ГКНБ изъял тонны поддельного моторного масла без акцизных марок. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 225 УК КР (Незаконное использование чужого товарного знака организованной группой лиц),

По данным ведомства, изъяты крупная партия поддельного моторного масла на складах в Ошской и Джалал-Абадской областях.

Выяснилось, что директора фирм Х.А.А., Х.Ш.Х., Х.Н.Б. и М.Х.Б. завозили из Китая контрабандные масла низкого качества и продавали их под видом брендовой продукции. На ёмкостях отсутствовали акцизные марки, обязательные с 1 марта 2025 года. Экспертиза показала отсутствие "щелочного числа", важного для защиты двигателя от износа.

Поддельное масло также поставлялось в госорганы через так называемых "тендерщиков", действовавших в сговоре с чиновниками. Кроме того, в точках замены масел в Оше и Джалал-Абаде фиксировались случаи перелива дешёвого российского масла в брендовые тары.

ГКНБ просит граждан обращать внимание на наличие сертификатов соответствия в пунктах замены масел, которые подтверждают производителя и качество масла.

В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению всех причастных лиц к данной преступной схеме лиц.