Погода
$ 87.30 - 87.80
€ 98.90 - 99.90

МИД КР призывает своевременно решать вопрос пребывания в других странах

188  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

МИД КР призывает соотечественников в России принимать своевременные меры для законного пребывания на территории страны

В рамках проводимой широкомасштабной информационно-разъяснительной работы о новых требованиях Российского законодательства в миграционной сфере, в Посольстве КР в РФ состоялась очередная встреча с гражданами, лидерами и активистами кыргызских общественных объединений, а также главами землячеств г. Москвы и Московской области.

Участникам встречи была предоставлена актуальная информация о пошаговых действиях лиц, включенных в "Реестр контролируемых лиц" необходимых для урегулирования своего правового положения, а также членов их семей в целях снятия наложенных в рамках действующего законодательства ограничений, в том числе и по банковским операциям.

Кроме того, в связи с окончанием 30 апреля 2025 года срока действия Указа Президента РФ №1126, в рамках которого гражданам, пребывающим на территории России, с нарушениями миграционного законодательства была предоставлена возможность урегулировать свое правовое положение, Посольство обратилось к участникам встречи с просьбой активизировать разъяснительную работу среди соотечественников.

Со своей стороны, Министерство призывает граждан Кыргызской Республики, пребывающих на территории Российской Федерации принимать своевременные меры для законного пребывания на территории страны.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/444855
Теги:
МИД, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  