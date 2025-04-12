МИД КР призывает своевременно решать вопрос пребывания в других странах

МИД КР призывает соотечественников в России принимать своевременные меры для законного пребывания на территории страны

В рамках проводимой широкомасштабной информационно-разъяснительной работы о новых требованиях Российского законодательства в миграционной сфере, в Посольстве КР в РФ состоялась очередная встреча с гражданами, лидерами и активистами кыргызских общественных объединений, а также главами землячеств г. Москвы и Московской области.

Участникам встречи была предоставлена актуальная информация о пошаговых действиях лиц, включенных в "Реестр контролируемых лиц" необходимых для урегулирования своего правового положения, а также членов их семей в целях снятия наложенных в рамках действующего законодательства ограничений, в том числе и по банковским операциям.

Кроме того, в связи с окончанием 30 апреля 2025 года срока действия Указа Президента РФ №1126, в рамках которого гражданам, пребывающим на территории России, с нарушениями миграционного законодательства была предоставлена возможность урегулировать свое правовое положение, Посольство обратилось к участникам встречи с просьбой активизировать разъяснительную работу среди соотечественников.

Со своей стороны, Министерство призывает граждан Кыргызской Республики, пребывающих на территории Российской Федерации принимать своевременные меры для законного пребывания на территории страны.