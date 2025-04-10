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В Бишкеке закроют участки улиц: изменится маршрут автобуса №195

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- Назгуль Абдыразакова
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В городе Бишкек 10 апреля на реабилитацию закрывается участок бульвара Молодой Гвардии от улицы Киевской до проспекта Чуй. Об этом сообщает столичный муниципалитет. По его данным, для движения транспорта будет закрыт участок бульвара Молодой Гвардии от улицы Боконбаева до проспекта Чуй.

Кроме того, 12 апреля для движения транспорта закроют участок улицы Медерова от улицы Байтик Баатыра до улицы Панфилова. Таким образом, для движения транспорта будет закрыт отрезок улицы Медерова от улицы 7 Апреля до улицы Панфилова.

В связи с дорожно-строительными работами временно изменится схема движения автобуса №195.


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URL: https://www.vb.kg/444856
Теги:
перекрытие дорог, Бишкек, общественный транспорт
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