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Чемпионский пояс бойца UFC Генри Сехудо украден в результате ограбления

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- Самуэль Деди Ирие
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Боец UFC Генри Сехудо стал жертвой ограбления в своем доме в Финиксе, штат Аризона. Злоумышленники похитили одну из самых ценных вещей Сехудо - его первый чемпионский пояс UFC, который стал символом его победы в легчайшем весе.

Инцидент произошел 7 апреля 2025 года всего через несколько дней после того, как Сехудо помог задержать подозреваемого в вождении в нетрезвом виде, который врезался в дом его соседа. Сехудо выразил беспокойство по поводу безопасности своей семьи и предположил, что ограбление может быть связано с этим недавним инцидентом.

Помимо пояса, у Сехудо были украдены ценное оборудование, включая видеокамеры, стоимостью $10 000. Однако украденный пояс остается самым ценным предметом, имеющим как личное, так и профессиональное значение для бойца.

В знак поддержки друг Сехудо, национальный чемпион по боксу Хьюи Джонстон, предложил вознаграждение в размере $10 000 за возвращение чемпионского пояса, подчеркивая уникальность предмета и сложность его продажи.

Правоохранительные органы ведут расследование, но украденный пояс по-прежнему не найден, и поклонники Сехудо, как и сам боец, надеются на его возвращение.


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URL: https://www.vb.kg/444857
Теги:
ограбление, смешанные бои
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