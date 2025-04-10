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Новый сезон Национальной Лиги Кыргызстана по футболу стартует 13 апреля

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- Самуэль Деди Ирие
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Новый сезон Национальной Лиги Кыргызстана по футболу стартует 13 апреля 2025 года. Об этом сообщает Кыргызский футбольный союз.

"В нынешнем сезоне Национальной Лиги КР, второго по силе дивизиона в нашем футболе, примут участие 20 команд, представляющих шесть регионов страны. Турнир будет разделён на три зоны:

Зона "А" – клубы из Чуйской и Иссык-Кульской областей.

Зона "Б1" – клубы из Баткенской и Ошской областей.

Зона "Б2" – клубы из Джалал-Абадской и Таласской областей.

Всё внимание теперь приковано к старту чемпионата, который обещает стать увлекательным и напряжённым. Фанаты ожидают ярких матчей и захватывающих моментов в борьбе за чемпионский титул".


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URL: https://www.vb.kg/444859
Теги:
футбол, Кыргызстан
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