Новый сезон Национальной Лиги Кыргызстана по футболу стартует 13 апреля 2025 года. Об этом сообщает Кыргызский футбольный союз.

"В нынешнем сезоне Национальной Лиги КР, второго по силе дивизиона в нашем футболе, примут участие 20 команд, представляющих шесть регионов страны. Турнир будет разделён на три зоны:

Зона "А" – клубы из Чуйской и Иссык-Кульской областей.

Зона "Б1" – клубы из Баткенской и Ошской областей.

Зона "Б2" – клубы из Джалал-Абадской и Таласской областей.

Всё внимание теперь приковано к старту чемпионата, который обещает стать увлекательным и напряжённым. Фанаты ожидают ярких матчей и захватывающих моментов в борьбе за чемпионский титул".