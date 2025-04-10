Эрназара Акматалиева торжественно встретили в Нарынском районе

В Нарынском районе торжественно встретили Эрназара Акматалиева, победителя чемпионата Азии по вольной борьбе, который прошел в Иордании с 25 по 30 марта. Спортсмен из Кыргызстана завоевал золотую медаль в весовой категории до 70 кг, подтвердив свою высокую форму и мастерство.

Церемония встречи состоялась на родине борца, в которой приняли участие аким района Н.Мадимаров, глава айыл окмоту Чет-Нура А.Жумалиев, а также родные, бывшие одноклассники, школьники и сельчане. Акматалиев был удостоен почетного звания "Почетный гражданин Нарынского района" за свои выдающиеся достижения в спорте.

Не остался без награды и тренер спортсмена, Канатбек Сыдыкбеков, который получил Почетную грамоту Нарынской районной госадминистрации. Также от имени айыл окмоту Чет-Нура и местного кенеша были вручены денежные вознаграждения и другие памятные подарки.

Эта победа Эрназара Акматалиева стала важным событием для его родного района, а также символом упорства и стремления к совершенству для будущих поколений спортсменов Кыргызстана.