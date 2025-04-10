ГКНБ задержан экс-мэр города Каракол

Задержан экс-мэр города Каракол А.Ф.А. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, установлен факт злоупотребления должностным положением руководства мэрии города Каракол и других лиц, которые реализовали муниципальный земельный участок по заниженной цене.

Так, первый вице-мэр города Каракол А.Э.А. злоупотребляя своим должностным положением и преследуя свои корыстные интересы, путем организации фиктивного аукциона предоставил в частную собственность гражданину КР А.Н.К. земельный участок в микрорайоне Кашка-Суу города Каракол, который впоследствии был заменен на более дорогой земельный участок.

При этом действия должностных лиц мэрии Каракола проводились с ведома А.Ф.А. занимавшего должность мэра в период проведения торгов и замены участка на другой.

По результатам следствия экс-мэр водворен в СИЗО №23 города Каракол.