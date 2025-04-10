Погода
$ 87.45 - 87.87
€ 95.05 - 96.05

ГКНБ задержан экс-мэр города Каракол

110  0
- Бермет Таалайбекова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Задержан экс-мэр города Каракол А.Ф.А. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, установлен факт злоупотребления должностным положением руководства мэрии города Каракол и других лиц, которые реализовали муниципальный земельный участок по заниженной цене.

Так, первый вице-мэр города Каракол А.Э.А. злоупотребляя своим должностным положением и преследуя свои корыстные интересы, путем организации фиктивного аукциона предоставил в частную собственность гражданину КР А.Н.К. земельный участок в микрорайоне Кашка-Суу города Каракол, который впоследствии был заменен на более дорогой земельный участок.

При этом действия должностных лиц мэрии Каракола проводились с ведома А.Ф.А. занимавшего должность мэра в период проведения торгов и замены участка на другой.

По результатам следствия экс-мэр водворен в СИЗО №23 города Каракол.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/444863
Теги:
ГКНБ, задержание, земельный участок, Каракол, мэр
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  