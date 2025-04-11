Образование, интеграция, будущее: зачем Кыргызстану портал о русском языке

В Кыргызстане начал работу новый информационный ресурс - сайт "Русский язык в Кыргызстане", созданный по инициативе Посольством России в республике. Эта интернет-площадка - хорошая возможность создать устойчивую связь между двумя культурами, сохранить общее историческое и гуманитарное пространство, выстроить мост между настоящим и будущим поколением.

Новый портал собрал все лучшее, что можно сказать о русском языке в Кыргызстане - от научных фактов до реальных историй успеха. Здесь можно найти статистику, материалы о роли кириллицы в развитии кыргызской литературы, данные о доступных образовательных курсах, но главное - о курсе на будущее. Причем информация доступна сразу на двух языках: русском и кыргызском, что делает его доступным для более широкого круга людей.

Справедливости ради, даже если бы он был только на русском языке, то все равно бы охватил большую часть населения страны. В республике один из самых высоких показателей владения русским языком в Центральной Азии. Сегодня 73% граждан Кыргызстана говорят по-русски. Хотя еще несколько лет назад таких было чуть больше половины.

Согласно аналитике поисковых систем, 100% пользователей в Кыргызстане, вводят запросы на русском языке. Это абсолютный показатель. Для сравнения: в Казахстане - 98%, в Узбекистане - 84%. Кроме того, около 80% сайтов в стране функционируют преимущественно на русском. Это делает язык неотъемлемой частью цифровой инфраструктуры, бизнеса и повседневной коммуникации.

Причины этого лежат на поверхности: трудовая миграция в Россию, совместные предприятия, тесное экономическое сотрудничество. Но главное - это язык, на котором легче устроиться на работу, проще построить карьеру, быстрее достичь целей.

По данным исследований, кстати этот интересный факт размещен на портале "Русский язык в Кыргызстане", знание русского напрямую влияет на уровень дохода. В среднем кыргызстанцы, владеющие им, зарабатывают в России на 35% больше. А школьники, обучающиеся на русском языке, стабильно показывают результаты на 20 баллов выше, чем их сверстники из школ с другим языком обучения. Едва ли это совпадение.

Отсюда и высокий спрос среди кыргызстанцев на обучение на русском языке, который Россия активно пытается удовлетворить. Она помогает Кыргызстану развивать русскоязычное образование. В октябре 2024 года Жогорку Кенеш одобрил крупнейший проект: до 2027 года в республике будет построено девять современных русскоязычных супершкол. Финансирование - 4,5 млрд рублей от Евразийского банка развития. География - от городов до сел. Оборудование - только самое современное.

Первые школы должны открыть свои двери для кыргызстанцев в новом учебном году. Но в них уже очередь, что всех желающих, к сожалению, принять не удастся.

Школы - это только часть образовательной миссии России в Кыргызстане. Она также направляет в республику педагогов и методистов, снабжает школы учебниками, помогает адаптировать лучшие образовательные практики. Совместно с АНО "Евразия" создаются новые учебники, запускаются грантовые программы и курсы для учителей.

"На мой взгляд, сайт "Русский язык в Кыргызстане" - хорошая инициатива, но в одиночку он вряд ли сможет существенно повлиять на развитие русского языка в стране. Хотя сам по себе проект интересен, и информация на сайте представлена хорошо, для реального продвижения билингвального образования и популяризации русского языка в республике, на мой взгляд, необходимы иные подходы", - говорит экс-депутат Жогорку Кенеша Евгения Строкова.

По ее мнению, ключ к успеху - это создание устойчивого интереса к России, расширение образовательных возможностей, особенно в регионах, и внедрение русского языка как инструмента для освоения прикладных знаний

"Важно формировать интерес к России как к стране, укреплять взаимодействие между Россией и Кыргызстаном. Необходимо создавать больше возможностей в регионах для получения информации на русском языке: открывать курсы, внедрять практику изучения языка не как абстрактной дисциплины, а как средства получения реальных знаний - например, в сфере IT или других востребованных направлений. Такой подход давно и успешно применяют западные НПО для продвижения английского языка", - продолжает Строкова.

Кроме того, экс-депутат отмечает, что значительная часть сегодняшней миграции уже не рассматривает знание русского языка как обязательное условие.

"Из-за этого интерес к изучению языка среди мигрантов, к сожалению, снижается. Поэтому нужно предлагать альтернативную мотивацию - четкие цели, например, набор специалистов для работы в России", - считает она.

При этом Евгения Строкова не только высказывает критику, но и сама активно участвует в проектах в сфере специального образования, ориентированном как на соотечественников, так и на носителей русского языка. По ее словам, это - "шаг в правильном направлении".

Русский язык в Кыргызстане - это не просто средство повседневного общения. Это инструмент интеграции, путь к качественному образованию и, как следствие, к более высоким жизненным стандартам. Сегодня у кыргызстанцев появился еще один важный ресурс, позволяющий не только совершенствовать владение русским языком, но и глубже понять его значение для культуры, истории и развития страны. Например, о роли кириллицы в формировании кыргызской литературы.

И это - лишь начало. В ближайшее время сайт трансформируется в полноценную образовательную платформу: с информацией о языковых курсах, грантах, стажировках, а также о совместных проектах в сфере образования. Кроме того, в рамках создающейся Евразийской ассоциации поддержки русского языка планируется разработка единой модели его преподавания для стран региона.