Погода
$ 87.32 - 87.80
€ 95.05 - 96.05

Образование, интеграция, будущее: зачем Кыргызстану портал о русском языке

415  0
- Алина Мамаева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кыргызстане начал работу новый информационный ресурс - сайт "Русский язык в Кыргызстане", созданный по инициативе Посольством России в республике. Эта интернет-площадка - хорошая возможность создать устойчивую связь между двумя культурами, сохранить общее историческое и гуманитарное пространство, выстроить мост между настоящим и будущим поколением.

Новый портал собрал все лучшее, что можно сказать о русском языке в Кыргызстане - от научных фактов до реальных историй успеха. Здесь можно найти статистику, материалы о роли кириллицы в развитии кыргызской литературы, данные о доступных образовательных курсах, но главное - о курсе на будущее. Причем информация доступна сразу на двух языках: русском и кыргызском, что делает его доступным для более широкого круга людей.

Справедливости ради, даже если бы он был только на русском языке, то все равно бы охватил большую часть населения страны. В республике один из самых высоких показателей владения русским языком в Центральной Азии. Сегодня 73% граждан Кыргызстана говорят по-русски. Хотя еще несколько лет назад таких было чуть больше половины.

Согласно аналитике поисковых систем, 100% пользователей в Кыргызстане, вводят запросы на русском языке. Это абсолютный показатель. Для сравнения: в Казахстане - 98%, в Узбекистане - 84%. Кроме того, около 80% сайтов в стране функционируют преимущественно на русском. Это делает язык неотъемлемой частью цифровой инфраструктуры, бизнеса и повседневной коммуникации.

Причины этого лежат на поверхности: трудовая миграция в Россию, совместные предприятия, тесное экономическое сотрудничество. Но главное - это язык, на котором легче устроиться на работу, проще построить карьеру, быстрее достичь целей.

По данным исследований, кстати этот интересный факт размещен на портале "Русский язык в Кыргызстане", знание русского напрямую влияет на уровень дохода. В среднем кыргызстанцы, владеющие им, зарабатывают в России на 35% больше. А школьники, обучающиеся на русском языке, стабильно показывают результаты на 20 баллов выше, чем их сверстники из школ с другим языком обучения. Едва ли это совпадение.

Отсюда и высокий спрос среди кыргызстанцев на обучение на русском языке, который Россия активно пытается удовлетворить. Она помогает Кыргызстану развивать русскоязычное образование. В октябре 2024 года Жогорку Кенеш одобрил крупнейший проект: до 2027 года в республике будет построено девять современных русскоязычных супершкол. Финансирование - 4,5 млрд рублей от Евразийского банка развития. География - от городов до сел. Оборудование - только самое современное.

Первые школы должны открыть свои двери для кыргызстанцев в новом учебном году. Но в них уже очередь, что всех желающих, к сожалению, принять не удастся.

Школы - это только часть образовательной миссии России в Кыргызстане. Она также направляет в республику педагогов и методистов, снабжает школы учебниками, помогает адаптировать лучшие образовательные практики. Совместно с АНО "Евразия" создаются новые учебники, запускаются грантовые программы и курсы для учителей.

"На мой взгляд, сайт "Русский язык в Кыргызстане" - хорошая инициатива, но в одиночку он вряд ли сможет существенно повлиять на развитие русского языка в стране. Хотя сам по себе проект интересен, и информация на сайте представлена хорошо, для реального продвижения билингвального образования и популяризации русского языка в республике, на мой взгляд, необходимы иные подходы", - говорит экс-депутат Жогорку Кенеша Евгения Строкова.

По ее мнению, ключ к успеху - это создание устойчивого интереса к России, расширение образовательных возможностей, особенно в регионах, и внедрение русского языка как инструмента для освоения прикладных знаний

"Важно формировать интерес к России как к стране, укреплять взаимодействие между Россией и Кыргызстаном. Необходимо создавать больше возможностей в регионах для получения информации на русском языке: открывать курсы, внедрять практику изучения языка не как абстрактной дисциплины, а как средства получения реальных знаний - например, в сфере IT или других востребованных направлений. Такой подход давно и успешно применяют западные НПО для продвижения английского языка", - продолжает Строкова.

Кроме того, экс-депутат отмечает, что значительная часть сегодняшней миграции уже не рассматривает знание русского языка как обязательное условие.

"Из-за этого интерес к изучению языка среди мигрантов, к сожалению, снижается. Поэтому нужно предлагать альтернативную мотивацию - четкие цели, например, набор специалистов для работы в России", - считает она.

При этом Евгения Строкова не только высказывает критику, но и сама активно участвует в проектах в сфере специального образования, ориентированном как на соотечественников, так и на носителей русского языка. По ее словам, это - "шаг в правильном направлении".

Русский язык в Кыргызстане - это не просто средство повседневного общения. Это инструмент интеграции, путь к качественному образованию и, как следствие, к более высоким жизненным стандартам. Сегодня у кыргызстанцев появился еще один важный ресурс, позволяющий не только совершенствовать владение русским языком, но и глубже понять его значение для культуры, истории и развития страны. Например, о роли кириллицы в формировании кыргызской литературы.

И это - лишь начало. В ближайшее время сайт трансформируется в полноценную образовательную платформу: с информацией о языковых курсах, грантах, стажировках, а также о совместных проектах в сфере образования. Кроме того, в рамках создающейся Евразийской ассоциации поддержки русского языка планируется разработка единой модели его преподавания для стран региона.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/444866
Теги:
посольство, русский язык, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  