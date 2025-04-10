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"Обращаться к главе МИД КР по поводу безвизового режима с КНР бесполезно"

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Политолог Бакыт Бакетаев убежден, что Кыргызстану будет сложно в ближайшее время установить безвизовый режим с Китаем. По его словам, эту проблему необходимо детально изучить компетентным органам и провести должную работу, дабы не усугублять двусторонние отношения между Кыргызстаном и Китайской Народной Республикой.

"Однажды ко мне обратились представители турфирм, занимающихся оформлением туристических виз в Китай. Они решили обратиться в МИД КР с просьбой добиться, чтобы наши водители и бизнесмены могли ездить в Китай без визы. Это уже существует в отношениях с Казахстаном, Узбекистаном и Таджикистаном. Я сразу сказал, что обращаться к главе МИД бесполезно, потому что он не сможет решить эту проблему. Они удивились и спросили: "почему". Я объяснил, что в Кыргызстане в 2016 году террорист-смертник протаранил ворота китайского посольства, загрузив автомобиль взрывчаткой. Подобного инцидента не было в других странах Центральной Азии.

Кроме того, был случай убийства китайского дипломата высокого ранга (консула посольства Китайской Народной Республики в Кыргызстане), чего тоже не происходило в соседних странах.

В 2003 году сожгли автобус с предпринимателями, который ехал из Бишкека в Кашгар. Большинство пассажиров были гражданами Китая. И снова, подобных инцидентов не было в других странах региона.

Из-за кучки провокаторов сорвалась инициатива создания транзитного логистического центра в Нарынской области. В итоге он был построен в Казахстане, куда наши бизнесмены в настоящее время ездят за товарами, так как там закупочные цены ниже, чем на местном Дордое.

Кроме того, в Кыргызстане имели место многочисленные протесты против китайских инвесторов. Это касалось месторождений золота и железной руды. Рабочих выгнали, технику сожгли", - перечислил политолог.

Эксперт отметил, что антикитайская риторика часто появляется в местных СМИ. В YouTubе и соцсетях время от времени выходят материалы блогеров и представителей НПО, которые распространяют негативные мнения о Китае.

"Некоторые НПО открыто ведут антикитайский пропоганду на различных форумах и конференциях. В соседних странах нет такой широко распространенной агрессивной антикитайской риторики. Там такие мнения скорее изолированы и исходят, как правило, от отдельных людей, часто находящихся за рубежом.

У нас же ходят слухи, что сторонники отделения Синдзян-Уйгурской автономной республики активно действуют в Кыргызстане. В нашей стране звучали заявления о проведении конгресса, посвященного созданию отдельной уйгурской республики в Китае. Однако правительство Кыргызстана вмешалось и отменило этот конгресс, что сделал в свое время например, госсекретарь Кыргызской Республики Осмонакун Ибраимов.

Да, мы - страна, которая гордится своей свободой и демократией. Но, к сожалению, некоторые силы используют это, чтобы сеять сепаратистские настроения, в том числе идеи создания независимого уйгурского государства.

Если такие группы смогут продолжать свои собрания, это нарушит стабильные кыргызско-китайские отношения, которые в последнее время усилиями президента Садыра Жапарова поднялись на высокий позитивный уровень, вследствие чего повысилось сотрудничество в самых разных сферах.

Теперь об экономике. В последнее время наши предприниматели вынуждены ездить за китайскими товарами в Узбекистан и Казахстан. Это подтвердят многие отечественные бизнесмены. Ранее они ездили в Китай, закупали товары, а теперь вынуждены ездить за товаром в республики ЦА вместо Китая, и основную прибыль получают соседние страны.

Президент Садыр Жапаров недавно посетил Китай и встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Он поднял множество важных вопросов, но вопрос виз не был среди них. Почему?

Потому что только в нашей стране имели место негативные моменты в отношении граждан, предпринимателей и дипломатов Поднебесной. Потому что из-за вышеперечисленных событий Китай не готов открыть безвизовый режим для наших граждан. А страдают от этого кто? Простые кыргызстанцы, для которых бизнес-виза в Китай обходится очень дорого и сложно ввиду тяжелых условий. К примеру для получения - необходимо иметь минимум 2000 долларов США на счету, причём средства должны быть активными, то есть должны проводиться операции. Это ведет к снижению товарооборота с Китаем. В то же время оптовики из Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и России, Белоруссии больше не приезжают в Кыргызстан. А ещё совсем недавно было наоборот.

Негативная риторика некоторых популистов, прозападных НПО, а также тех, кто их поддерживает, порождает антикитайские настроения в обществе. Это привело к тому, что у нас в настоящее время наиболее худшие отношения с Китаем среди всех стран Центральной Азии. Это наглядно демонстрирует визовая политика Китая в отношении Кыргызстана", - добавил Бакетаев.


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URL: https://www.vb.kg/444868
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