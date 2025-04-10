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В Кыргызстане начался чемпионат по армейскому рукопашному бою

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- Самуэль Деди Ирие
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В честь 100-летия кыргызского спорта сегодня в Бишкеке в спортивном комплексе имени Кабы уулу Кожомкула стартовал чемпионат страны по армейскому рукопашному бою. В соревнованиях участвуют спортсмены среди мужчин и женщин.

Торжественную церемонию открытия посетили директор дирекции неолимпийских видов спорта Бахтияр Бокоев, президент Федерации армейского рукопашного боя Нурлан Байкулов и другие приглашённые гости.

В чемпионате принимают участие команды из разных регионов Кыргызстана, а также представительства силовых структур страны, включая "Министерство внутренних дел", "Скорпион", "Пантера", "ВВ Шер", "ПСН Шумкар", "Баткен бөрү", "Сүлүктү бөрү", "Рават", "СИН Омега", "Министерство обороны Кыргызской Республики" и "УКМК".

Спортсмены соревнуются в следующих весовых категориях:

Женщины: 50, 55, 60, 65, 70, +70 кг;

Мужчины: 57, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, +95 кг.

Результаты соревнований помогут определить чемпиона страны в этом военно-спортивном виде, а также повысить интерес к армейскому рукопашному бою и укрепить его позиции в истории спорта Кыргызстана.


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URL: https://www.vb.kg/444869
Теги:
рукопашный бой, Бишкек, Кыргызстан
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