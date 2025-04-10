Имущество клана Жээнбековых ждет "кустуризация"?

После того как "контора" начала копать под имущество родственников экс-главы КР Сооронбая Жээнбекова, пишет "Полит Ломбард". Издание выяснило, что же официально числится за их кланом.

Бизнес Асылбека Жээнбекова

"Непосредственно на Асылбеке Жээнбекове никакого имущества не зарегистрировано. Его сын Ноорузбек Шарипов владеет двумя фирмами: ООО "Новидан" (оптовая неспециализированная торговля) и "Жаннат Туризм" (турагентство).

Суруга Асылбека Жээнбекова, Нурзида Тагаева, числится среди учредителей компаний "Инфорест" (разработка программного обеспечения), "АаламТор" (также разработка программного обеспечения) и "ДК-Квартал" (строительство жилых и нежилых зданий).

"Китайская" бизнес-вумен

На зяте Сооронбая Жээнбекова - Атабеке Абжалиеве, "висит" строительная фирма "Мегастроймаркет".

Но особый интерес вызывает супруга (по бумагам экс-супруга) свата президента Алиярбека Абжалиева - Гулсара Сулайманова. Согласно имеющимся данным, на нее зарегистрированы четыре фирмы, причем почти все с китайским участием. Первая - "Китайско-Кыргызская компания экономического развития - Ошская промышленная и торговая бондовая зона". Учредители: Тао Шэньцзюнь и Сулайманова. Фирма занимается оптовой торговлей фруктами и овощами. Вторая - ОсОО "Бизнес Атрибут" (оптовая торговля товарами широкого ассортимента, без официального китайского участия). Третья - ОсОО "Сорон" (добыча и обогащение руд цветных металлов). Четвертая - "Металл-Кен". Последняя была создана гражданами Китая (90%) и Гулсарой Сулаймановой (10%) на основе вкладов и управления с целью строительства металлургического завода с инвестициями до $10 млн. Компания занимается производством металлических изделий.

В 2018 году "Металл-Кен" приобрел "Каиндинский кабельный завод". Процесс передачи повлек за собой целую операцию спецслужб в отношении пользователей основного цеха предприятия.

Фонд по управлению государственными активами в Кыргызстане, владеющий 24,79% акций завода, тогда остался недоволен, что государство в результате передачи потерь ничего не получило, и пыталось через суд отменить итоги собрания акционеров. Но родственники Жээнбековых победили.

В 2022 году компания оказалась в центре скандала. Местные жители пожаловались, что "жээнбековские" китайцы загрязняют воздух в близлежащих селах. У предприятия из строя вышла фильтрационная установка. Чтобы скрыть экологический кризис, как утверждали жители, промышленный объект работал ночью, отравляя дымом окружающую среду. Однако влиятельная родня ситуацию замяла.

Прекращения и перерегистрации

Ранее к имуществу супруги Абжалиева относилась компания "Жети Огуз Майнинг", занимающаяся добычей полезных ископаемых. Однако недавно она прошла перерегистрацию, и теперь ее учредителем значится Кайрат Орозакунов.

Еще часть компаний, включая те, что имели китайские корни, либо заявили о прекращении деятельности, либо перерегистрированы на других учредителей.

Это сделано после революции 2020 года. Ведь большая часть бизнеса клана была зарегистрирована в период с 2011 по 2017 годы.

В случае "кустуризации" родственникам "экса" и их китайским партнерам будет, что "добровольно" передать в госсобственность. Судя по происходящим "звоночкам", ждать осталось недолго", - говорится в статье "Полит Ломбарда".