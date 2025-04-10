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Китай вводит ответные пошлины на товары из США в размере 84%

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В ходе торгового конфликта с Соединенными Штатами власти Китая объявили о введении новых ответных пошлин на американский импорт в размере 50 процентов в дополнение к ранее принятым 34-процентным сборам. Тем самым 10 апреля вступают в силу тарифы на все товары из США в общем размере 84 процента, сообщило в среду, 9 апреля, министерство финансов в Пекине.

Эскалация торгового конфликта

Накануне президент США Дональд Трамп заявил о введении дополнительных пошлин в отношении импорта из КНР в размере 50 процентов. Они вступили в силу 9 апреля одновременно с объявленными ранее 34-процентными тарифами. Вместе с уже действующими пошлинами общий размер специальных торговых сборов в отношении китайского импорта в США тем самым составляет 104 процента.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливит сообщила, что Трамп ждет звонка из Пекина и обещает "проявить благосклонность, когда Китай протянет ему руку". При этом днем ранее американский президент исключил дальнейшие переговоры с КНР по вопросам пошлин.

Действия Трампа вызвали резкую критику политиков и экономистов по всему миру, а биржи отреагировали на торговый конфликт значительным падением индексов. Кроме того, резко упали цены на нефть. Ожидается также рост потребительских цен по всему миру и замедление экономического роста. Как отмечает агентство dpa, решение Трампа о введении новых торговых пошлин в отношении большинства стран мира стало наиболее агрессивным и чреватым самыми масштабными последствиями шагом в его торговой политике.

Источник: dw.com


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URL: https://www.vb.kg/444872
Теги:
Китай, пошлины, США
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