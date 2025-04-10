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Дональд Трамп повысил пошлины для Китая до 125 %

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Президент США Дональд Трамп объявил о приостановке на 90 дней введения дополнительных торговых пошлин для большинства стран мира - для тех, кто не отреагировал ответными мерами против Вашингтона. В течение этого периода для этих стран будет действовать "существенно сниженный тариф" в размере 10%, написал Трамп в среду, 9 апреля, в своей соцсети Truth Social.

Он указал, что более 75 стран мира призвали США провести переговоры по вопросам торговли и торговых барьеров и не предприняли в отношении Соединенных Штатов каких-либо ответных действий. Для каких именно стран будет приостановлено введение пошлин, глава Белого дома не уточнил.

Пошлины в отношении Китая увеличиваются на 125%

Одновременно Трамп заявил о еще большем повышении сборов на импорт из Китая - до 125% вместо действующих на данный момент 104%. При этом он обвинил Пекин в "неуважении" к мировым рынкам. "В какой-то момент, я надеюсь, в ближайшем будущем, Китай поймет, что дни ограбления США и других стран больше не являются поддерживаемыми или приемлемыми", - добавил американский президент.

Оба решения вступают в силу немедленно, заявил Трамп.

Источник: dw.com


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URL: https://www.vb.kg/444873
Теги:
Китай, пошлины, США, Дональд Трамп
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