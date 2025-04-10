Сеть магазинов O!Store отмечает День рождения и дарит суперподарки!

Крупнейшая сеть магазинов по продаже электроники O!Store в этом году отмечает свой 9 День рождения и дарит подарки на официальной страничке в Instagram @ostore.kg в конкурсе, который проходит со 2 по 22 апреля 2025. Присоединяйтесь!

Что изменилось за 9 лет?

За это время O!Store прошёл путь от обычных точек обслуживания абонентов мобильной связи до современных центров цифровых услуг. Здесь вы можете:

подключить мобильную связь и интернет О!; подключить проводной интернет Saima; оформить банковскую карту O!Bank; выгодно приобрести смартфоны мировых брендов, роутеры, винглы, аксессуары для мобильных устройств: кабели, переходники, адаптеры, акустические колонки и наушники, модные рюкзаки и сумки-бананки, портативные зарядки, устройства для системы "Умный дом" и многое другое; оформить крупную покупку в рассрочку через O!Bank, чтобы было удобнее оплачивать частями.

Даже при том, что сегодня многие услуги можно получить онлайн не выходя из дома в суперприложении "Мой О!" – O!Store остаётся главным проводником в экосистему О!.

Всё, что нужно – в одном месте. Там, где удобно вам

Раньше, чтобы заменить SIM-карту или разобраться с тарифами, приходилось специально ехать в центр города. А если живёшь в небольшом посёлке – вообще проблема. Уже давно всё по-другому: O!Store есть не только в каждом крупном городе Кыргызстана, но и в небольших посёлках. Вся сеть насчитывает более 110 филиалов.

Почему это круто?

Самое главное – экономия времени. Не нужно искать, куда поехать – O!Store точно где-то рядом. Включаешь геолокацию, открываешь приложение "Мой О!", заходишь в "Карту офисов и терминалов", и карта показывает ближайший к тебе филиал.

Здесь ценят людей

O!Store – это не просто сеть магазинов, а ещё и рабочие места для местных жителей. За 9 лет O!Store помог сотням специалистов найти дело, которым они гордятся. А главное – здесь всегда встречают с вниманием и готовы помочь, потому что хорошее настроение и забота о клиентах – это не просто правило, а стиль работы.

O!Store меняется, становится удобнее, ближе и полезнее. Это не просто магазины – это ваш гид в цифровой мир, который всегда рядом.

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