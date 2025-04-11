В КР цена на молоко будет определяться в зависимости от жирности

Ежегодно в период с апреля по июнь в Кыргызстане наблюдается снижение закупочных цен на молоко, что вызывает определённые трудности. В целях решения этой проблемы министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР с прошлого года внедрило таблицу тарифных расценок на молоко в зависимости от его жирности. Это дало возможность фермерам продавать своё молоко напрямую перерабатывающим заводам без посредников, сообщает пресс-служба ведомства.

К примеру, если жирность молока составляет более 4%, завод принимает его по цене выше 40 сомов. При жирности 3,5% - от 36 до 39 сомов, а при 3% - по 31 сому.

Такая таблица тарифов размещается на каждом заводе, принимающем молоко. Цены устанавливаются Антимонопольной службой с учётом региона, средней заработной платы, стоимости кормов и курса сома.

Если между фермером и заводом возникают разногласия по поводу жирности молока, недовольная сторона может обратиться в ветеринарные лаборатории. После проведения экспертизы и получения заключения о точной жирности молока завод обязан принять его по установленной тарифной цене. Заводы, не соблюдающие данные требования и положения, будут привлечены к ответственности.

Перерабатывающие предприятия обязаны размещать таблицу тарифов на видном месте, а также совместно с местными органами власти обеспечивать информированность населения об этих правилах.