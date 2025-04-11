Погода
$ 87.32 - 87.80
€ 95.05 - 96.05

В КР цена на молоко будет определяться в зависимости от жирности

81  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Ежегодно в период с апреля по июнь в Кыргызстане наблюдается снижение закупочных цен на молоко, что вызывает определённые трудности. В целях решения этой проблемы министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР с прошлого года внедрило таблицу тарифных расценок на молоко в зависимости от его жирности. Это дало возможность фермерам продавать своё молоко напрямую перерабатывающим заводам без посредников, сообщает пресс-служба ведомства.

К примеру, если жирность молока составляет более 4%, завод принимает его по цене выше 40 сомов. При жирности 3,5% - от 36 до 39 сомов, а при 3% - по 31 сому.

Такая таблица тарифов размещается на каждом заводе, принимающем молоко. Цены устанавливаются Антимонопольной службой с учётом региона, средней заработной платы, стоимости кормов и курса сома.

Если между фермером и заводом возникают разногласия по поводу жирности молока, недовольная сторона может обратиться в ветеринарные лаборатории. После проведения экспертизы и получения заключения о точной жирности молока завод обязан принять его по установленной тарифной цене. Заводы, не соблюдающие данные требования и положения, будут привлечены к ответственности.

Перерабатывающие предприятия обязаны размещать таблицу тарифов на видном месте, а также совместно с местными органами власти обеспечивать информированность населения об этих правилах.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/444881
Теги:
молоко, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  