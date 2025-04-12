По проекту "Финансирование сельского хозяйства-13" выдано 1,6 млрд сомов

По состоянию на 10 апреля 2025 года в Кыргызстане по проекту "Финансирование сельского хозяйства - 13" выдано кредитов фермерам более 1,6 млрд сомов, сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

""Растениеводство" - выданы 480 кредитов на общую сумму 229 млн 466,0 тыс. сомов по банкам: – ОАО "Айыл Банк" - 258 кредитов 118 млн 306 тыс. сом; – ОАО "Элдик Банк" - 222 кредитов 111 млн 160 тыс. сом.

"Животноводство" - выданы 2 137 кредитов на общую сумму 1 млрд 324 млн 542,0 тыс. сом по банкам: – ОАО "Айыл Банк" - 1 077 кредитов 659 млн 309 тыс. сом; – ОАО "Элдик Банк" - 1 060 кредитов 665 млн 233 тыс. сом.

"Водосберегающей технология" - выданы 10 кредитов на общую сумму 7 млн 700 тыс. по банкам: – ОАО "Айыл Банк" - 7 кредитов 5 млн 200 тыс. сом; – ОАО "Элдик Банк" - 3 кредитов 2 млн 500 тыс. сом.

"Лизинг" - выданы 25 кредитов на общую сумму 55 млн 273 тыс. сом по банкам: – ОАО "Айыл Банк" - 8 кредитов 14 млн 720 тыс. сом; – ОАО "Элдик Банк" - 17 кредитов 40 млн 553 тыс. сом.

Всего выданы 2 652 кредитов на общую сумму 1 млрд 616 млн 981,0 тысяч сомов. – ОАО "Айыл Банк" - 1 350 кредитов 797 млн 535 тыс. сом; – ОАО "Элдик Банк" - 1 302 кредитов 819 млн 446 тыс. сомов",. - говорится в сообщении ведомства.