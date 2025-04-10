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Минсельхоз рекомендует фермерам и предпринимателям выращивать куриное мясо

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- Светлана Лаптева
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Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР рекомендует фермерам и предпринимателям сосредоточиться на производстве куриного мяса, сообщает пресс-служба ведомства.

В соответствии с Указом Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова "О мерах по дальнейшему развитию агропромышленного комплекса", государство придает особое значение созданию благоприятных условий для фермеров и перерабатывающих предприятий, чтобы вывести сельское хозяйство и пищевую промышленность на новый уровень, обеспечить продовольственную безопасность, а также улучшить качество и доступность продуктов питания.

Уже второй год подряд Кыргызстан практически полностью обеспечивает себя куриными яйцами, а также начал экспортировать их. Этот успех стал результатом активной работы по поддержке и расширению отечественного производства и созданию благоприятных условий для развития птицеводства в стране.

Теперь впереди Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности рекомендует предприятиям, планирующим начать отечественное птицеводство с 2025 года, сосредоточиться на выращивании цыплят мясного направления, а не на производстве яиц. Потому что Кыргызстан смог полностью обеспечить внутренний рынок яйцом. Из-за этого существует вероятность того, что производство яиц может принести более низкую прибыль.

С учетом растущего спроса на качественное куриное мясо как внутри страны, так и на внешнем рынке, разведение мясных пород кур обладает значительным потенциалом для роста. Это направление помогает снизить финансовые риски, открыть новые возможности для расширения бизнеса и увеличения доходов, а также способствует снижению зависимости от импорта. В связи с этим министерство готово оказывать всестороннюю консультационную и информационную поддержку предпринимателям, выбравшим это перспективное направление.


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URL: https://www.vb.kg/444884
Теги:
Минсельхоз, мясо, Кыргызстан
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