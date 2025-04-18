Узбекистан расширяет международные транспортные маршруты

Ведущий специалист Центра изучения проблем развития транспорта и логистики при Министерстве транспорта Узбекистана Саидкамол Султонбеков рассказал о тенденциях развития новых транспортных маршрутов, которые развивает соседняя республика:

"Уникальное географическое положение Узбекистана, граничащего со всеми странами Центральноазиатского региона, предоставляет возможность соединить не только соседние государства, но и Восточную Азию с Южной, Ближний Восток с Кавказом и Европой посредством устойчивой транспортной сети. На сегодня страны ЦА и Кавказа динамично развиваются, а последовательный экономический рост обуславливает необходимость дальнейшего развития транспортно-коммуникационного комплекса наших стран.

Более того, стремительное изменение геополитической ситуации в мире требует комплексной и скоординированной работы по

совершенствованию транспортной инфраструктуры и диверсификации внешнеторговых маршрутов грузоперевозок, развитию новых и

устойчивых транспортных коридоров. Усиление геополитической напряженности в Красном море и Восточной Европе в последние годы обуславливает необходимость развития безопасных, устойчивых и взаимовыгодных транспортных коридоров между Европой и Китаем, а также Европой и Центральной Азией.

На фоне этих геополитических изменений Транскаспийский международный транспортный коридор, или Средний коридор, находится в центре внимания всего мирового сообщества и формируется как альтернативный маршрут, соединяющий Китай, страны Ближнего Востока и Центральной Азии с Европой. Узбекистан тесно сотрудничает с Европейским союзом по формированию новых и развитию существующих международны транспортных коридоров. Является участником международного мультимодального транспортного коридора CASCA+ (страны АзиатскоТихоокеанского региона - Китай - Кыргызстан Узбекистан - Туркменистан - Азербайджан - Грузия - Турция - Европа), в рамках

которого развивается Транскаспийский маршрут.

Следует отметить, что 20 декабря 2019 года в Ташкенте с участием Министерства транспорта РУз подписан Протокол пятисторонней

встречи руководителей железнодорожных администраций (Азербайджана, Грузии, Кыргызстана, Туркменистана и Узбекистана) по

развитию международного мультимодального транспортного коридора "Страны Азиатско-Тихоокеанского региона - Китай Кыргызстан -

Узбекистан - Туркменистан - Азербайджан - Грузия - Европа". 17 декабря 2021 года к данному Протоколу присоединилась Турция, и был подписан Протокол шестисторонней встречи между сторонами.

Этот документ предусматривает разработку железнодорожными администрациями Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана, Азербайджана, Турции и Грузии регламента льготных тарифных ставок и единых условий перевозки грузов по этим территориям и в обратном направлении,

назначение логистической компании, ответственной за организацию транзитных контейнерных поездов из каждой страны, совершенствование взаимодействия на пограничных стыковых пунктах (внедрение системы предварительного уведомления), а также развитие

логистических центров в пунктах перевалки на территориях государств.

Средний коридор имеет несколько маршрутов, и среди существующих альтернативных направлений именно маршрут Китай -

Кыргызстан - Узбекистан Туркменистан - Азербайджан - Грузия Турция - страны Европы является географически самым коротким на пути Китай

- Европа (4917 км).

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, выступая на встрече лидеров стран Центральной Азии и Европейского союза,

состоявшейся в Кыргызстане в июне 2023 года, особо подчеркнул важность объединения усилий стран путем развития транспортно-коммуникационных связей между Центральной Азией и Европой, прежде всего через формирование Среднего коридора.

В результате реформ объем грузоперевозок через Каспийское море между Узбекистаном и Европой по итогам 2024 года составил 1,1 млн тонн, что на 55 процентов больше по сравнению с 2020-м (492 тысячи тонн).

В 2024-м объем международных грузоперевозок Узбекистана с ЕС, Турцией, странами Кавказа, США, Бразилией составил 2,8 млн тонн, что

свидетельствует о перспективах дальнейшего развития грузоперевозок по Среднему коридору. В связи с этим в целях значительного развития

грузоперевозок по Транскаспийскому маршруту в течение 2025 года и обеспечения интересов Узбекистана рассматривается вопрос

приобретения двух судов для перевозок по Каспийскому морю.

Такжесовместно с Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном, странами Южного Кавказа и Турцией

реализуется инвестиционная стратегия Европейского союза "Глобальные ворота".

Несмотря на принятые практические меры, в перевозках по Среднему коридору пока не наблюдается должной стабильности. Это

вызвано рядом актуальных проблем: длительные сроки доставки; высокие транспортные расходы; низкий уровень эффективности портов

на Каспийском и Черном морях и снижение уровня воды Каспия.

Кроме того, в результате исследований выявлено, что из-за неблагоприятных погодных условий в терминальной зоне порта Алят

(Азербайджан) скапливаются автотранспортные средства, предназначенные для международных грузоперевозок. При этом среднее

время ожидания составляет 25-30 дней.

Для сравнения: по данным, предоставленным ERAI (Евразийский железнодорожный альянс) за полугодие 2024 года, среднее время

движения контейнерных блок-поездов по маршруту Китай Европа по Северному коридору составляет семь дней, стоимость перевозки 3289

долларов. Согласно данным, предоставленным Transgroup systems LP, срок доставки груза из Ташкента по Среднему коридору составляет 35-

40 дней, стоимость перевозки - 5500 долларов.

Из-за вышеуказанных факторов Средний коридор пока проигрывает в конкурентоспособности по сравнению с альтернативными

маршрутами (Северный коридор, Южный коридор).

Вместе с тем следует учесть тот фактор, что Средний коридор, или Транскаспийский международный транспортный маршрут, открывает

новые возможности для торгового сотрудничества между Азией и Европой.

Для установления более тесных связей между странами, расположенными вдоль этого коридора и Европейским союзом, необходимо устранение вышеупомянутых проблем и обеспечение дальнейшего развития коридора, чтобы страны ЕС и ряд ведущих банков

инвестировали в порты, расположенные в Каспийском и Черном морях (Туркменбаши, Курык, Актау, Алят, Поти, Батуми), а также в

транспортную инфраструктуру государств, расположенных вдоль коридора (Кыргызстан, Узбекистан, Туркменистан, Казахстан,

Азербайджан, Грузия), которые непосредственно влияют на перевозки по коридору.

В сегодняшнем стремительно меняющемся мире нельзя полагаться только на один фактор. В целях повышения привлекательности

транспортных коридоров республики и создания альтернативных Министерством транспорта Республики Узбекистан реализуется ряд

практических мер по развитию международного транспортного коридора Китай - Кыргызстан - Узбекистан - Туркменистан Иран - Турция (5430

км). Этот маршрут, соединяющий Китай с Турцией, - наиболее выгодный, вдоль него простирается железнодорожная инфраструктура, и

грузы могут быть доставлены из Китая (Кашгар) в Турцию (порт Стамбул) по железной дороге, а из порта - в страны Европы и Черного

моря - автомобильным, железнодорожным или морским путем.

В целях развития коридора 1 ноября 2023 года в рамках заседания Организации экономического сотрудничества (ОЭС) министры

транспорта Узбекистана, Туркменистана, Ирана и Турции подписали Протокол о развитии транспортного коридора Узбекистан -

Туркменистан - Иран - Турция. Согласно документу, от каждой страны участницы будут назначены операторы, ответственные за контейнерные

перевозки по железной дороге, а также достигнуты договоренности о проведении тестовых перевозок по коридору и предоставлении

тарифных скидок на них.

В настоящее время ведется работа по привлечению Китая, Кыргызстана и Таджикистана к подписанному Протоколу по развитию коридора.

Также ожидается, что строительство стратегической железнодорожной линии Китай - Кыргызстан - Узбекистан сделает грузоперевозки по сухопутному маршруту Китай - Европа еще более привлекательными. Она признана проектом века, возрождающим Великий шелковый путь. Прокладка сократит расстояние до Европы на 900 км, а время доставки - на семь-восемь дней.

Создание нескольких транспортных коридоров между Узбекистаном и Европейским союзом не только укрепит транспортные связи, но и послужит увеличению товарооборота между странами и улучшению экономических показателей, а также повышению качества жизни", - говорится в статье эксперта.