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Бактыбек Бекболотов принял участие в Дне Памяти

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- Светлана Лаптева
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Министр обороны Кыргызской Республики, генерал-лейтенант Бактыбек Бекболотов принял участие в Дне Памяти "Пока мы едины – мы непобедимы", в рамках проекта "Уроки Памяти", который прошел в актовом зале Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына.

Организаторами Дня памяти выступили Центр экспертных инициатив "Ой Ордо" в партнерстве с Секретариатом Совета Безопасности КР.

Целью проекта "Уроки Памяти", учитывая, что в современной образовательной программе Кыргызстана истории Великой Отечественной войны уделяется минимальное количество учебного времени, является информирование молодежи о ключевых моментах ВОВ 1941-1945 годов, а также о вкладе кыргызстанцев в Победу.

В своем выступлении министр обороны акцентировал внимание на том, что "проект "Уроки Памяти" – это не только образовательная инициатива. Это моральный долг перед теми, кто 80 лет назад, не щадя своей жизни, принес Победу нашему народу, свободу народам Европы…".

В завершении своего выступления генерал-лейтенант Б. Бекболотов отметил, что "… Мы гордимся нашей историей. Мы всегда будем помнить героизм наших великих предков. И мы верим, что память – это оружие против забвения, против попыток исказить или стереть нашу общую Победу. Пусть же "Уроки Памяти" станут уроками гордости, силы духа и национального единства нашего народа".


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URL: https://www.vb.kg/444893
Теги:
Министерство обороны, День Победы, Бишкек, Кыргызстан
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