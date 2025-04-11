Больше, чем связь: всё лучшее – любимым

Что делает семью крепче? Внимание, поддержка и возможность быть рядом – даже на расстоянии. Мобильный оператор О! создал удобное семейное решение, чтобы у тех, кого вы любите, всё было только самое лучшее, топовое и безлимитное.

Соберите родных в одну группу "Семья Премиум" и будьте на связи друг с другом без забот. Уже подключившиеся рассказывают, что раньше тратили в два раза больше, оплачивая всё по отдельности. А теперь у всех полный безлимит, и оплата за всё идёт только с одного номера. Без лишней суеты и напоминаний: один раз оплатили – и все довольны. Никто не бегает пополнять баланс, не жалуется, что закончился интернет, и не считает гигабайты.

Преимущества тарифа "Семья Премиум":

Безлимитный мобильный интернет и связь: Каждый член семьи получает неограниченный доступ к интернету, звонкам и SMS, а также 100 минут для звонков на другие мобильные сети Кыргызстана. Домашний интернет от Saima: Скорость до 500 Мбит/с обеспечивает комфортный онлайн-досуг для всей семьи. Развлечения для всех: Более 200 ТВ-каналов и доступ к пяти онлайн-кинотеатрам (Etnomedia, Start, Premier, Wink, О!Кино) позволят каждому найти что-то по душе. Единый платеж: Оплата за всех членов семьи производится с одного номера, что упрощает контроль расходов.

В дополнение вы бесплатно получаете современное оборудование: мощный гигабитный Wi-Fi роутер и ТВ-приставку для просмотра контента в высоком качестве на различных устройствах.

Каждый вечер вам обеспечен просмотр сериалов, фильмов, спорта и мультиков без заморочек и, самое главное, без рекламы.

В общем, это когда и удобно, и выгодно, и всем всего хватает. А семейный бюджет говорит: "Спасибо!"

Подключиться и управлять тарифом можно через приложение "Мой О!".

Базовый комплект включает 3 номера + домашний интернет и стоит почти вдвое дешевле, чем по отдельности: всего 1990 сомов за 30 дней.

При необходимости семейную группу можно расширить и добавить больше дополнительных номеров в приложении "Мой О!". Тариф доступен для новых и действующих абонентов О!. Подключиться легко в приложении "Мой О!" или в O!Store. Проверить доступность интернета Saima по вашему адресу тоже можно прямо в приложении. Подробнее – на o.kg.

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