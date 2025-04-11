В Кыргызстане засыпано 94 % семян зерновых культур, - Минсельхоз

На сегодняшний день семеноводческими хозяйствами и хозяйствующими субъектами Кыргызстана засыпано 60,8 тысяч тонн семян зерновых колосовых культур при потребности в 64,6 тысяч тонн, что составляет 94% от потребности всей республики, сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

По данным ведомства, из указанного объема засыпано 19,2 тысяч тонн семян яровой пшеницы при потребности в 20,5 тысяч тонн, что составляет 93,9% от потребности республики.

Засыпка семян ярового ячменя составила 41,3 тысяч тонн при потребности в 43,9 тысяч тонн, что составляет 94% от потребности. Кроме того, обеспеченность семенами овса, гречихи, риса, сои и табака составила 100%.

Обеспеченность кукурузы – 93,8%, подсолнечника – 99,0%, зернобобовых – 99,9%, сафлора – 97,9%, хлопчатника – 85,5%, картошки – 95,5%, люцерны – 46,2, эспарцета – 56,9 и сахараной свеклы – 55,7%.

​В настоящее время специалистами региональных структур Департамента начата проверка засыпанных семеноводческими хозяйствами и хозяйствующими субъектами республики семян зерновых колосовых культур с целью доведения их до кондиции. По республике проверено 37 тысяч тонн семян яровых зерновых культур, в том числе 10,9 тысяч тонн яровой пшеницы и 25,9 тысяч тонн ярового ячменя. Из проверенных семян зерновых колосовых культур доведены до кондиции 36,2 тысяч тонн, или 59,6%, в том числе 10,6 тыс. тонн (55,2%) яровой пшеницы и 25,5 тыс. тонн (61,7%) ярового ячменя.