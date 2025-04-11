Внимание! В части Бишкека 15 апреля не будет воды

15 апреля 2025 года будет прекращена подача питьевой воды с 10:00 часов до 22:00 часов в жилые дома, школы, детские дошкольные учреждения, объекты здравоохранения и другие объекты социально-бытового назначения и промышленности.

Район отключения: с. Сарбан, с. Джал, ж/м Орок верх, ж/м Сары-Озон. Кашкабаш, зап.часть 105-контур, ж/м ТЭЦ-2, район новой селекции, Достук, ж/м Ак-Ордо (южнее ул. Ахунбаева), ж/м ак-Ордо Сокулукский район (выше ул. Ахунбаева), ж/м Ак-Ордо (южнее ул. Омур)/

Отключение связано с проведением ремонтных работ на водозаборе "Баш-Кара-Суу" и на городских водопроводных сетях.

МП "Бишкекводоканал" приносит извинения за доставленные неудобства и просит организации, население заранее запастись питьевой водой.