Фермер Бурул Карыбекова из Узгена выращивает тропические фрукты

Минсельхоз Кыргызстана продолжает делиться историями успешных фермеров, которые с помощью смекалки и инноваций смогли добиться хороших рекордных в стране урожаев. Так, Бурул Карыбекова - одна из самых активных органических фермеров Узгенского района Ошской области. Она руководит современным тепличным хозяйством площадью 3 гектара, где выращиваются разнообразные овощи, фруктовые культуры и даже тропические фрукты!

"Одной из особенностей хозяйства Бурул эже является переработка некалиброванных томатов: вместо того чтобы выбрасывать их, она использует собственный цех, где готовит натуральную аджику - приправу, которая уже нашла своих поклонников.

В то время как Кыргызстан ежегодно импортирует более 67 тысяч тонн тропических фруктов и овощей. Но Бурул Карыбекова выращивает их своими силами на своей земле.

Её опыт показывает, что местные инициативы и знания фермеров могут помочь снизить импортозависимость и обеспечить страну экологически чистыми продуктами.

Поддержим наших фермеров и вместе развиваем собственное производство тропических фруктов - путь к устойчивому и здоровому будущему!

Подробнее о хозяйстве и сотрудничестве можно узнать по телефону: +996 708 320 820", - говорится в сообщении ведомства.