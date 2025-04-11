Кыргызстан выступил за поддержку создания Банка развития ШОС как ключевого инструмента финансирования совместных проектов в условиях глобальных торгово-экономических изменений. Об этом было заявлено 10 апреля 2025 года в Тяньцзине (КНР) в ходе 9-го заседания Специальной рабочей группы по содействию инвестициям государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.

В заседании принял участие эксперт Торгового представительства при МЭК КР в Китае Бекетай Мухтар. В своём выступлении он проинформировал коллег о ходе реализации Программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества государств ШОС, а также озвучил позицию кыргызской стороны по ряду приоритетных направлений.

В рамках мероприятия участники обсудили вопросы совершенствования инвестиционного климата, укрепления взаимодействия в сфере устойчивого развития и перехода к расчётам в национальных валютах как важного шага в направлении усиления экономического суверенитета государств-членов.