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Кыргызстан выступил за поддержку создания Банка развития ШОС

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Кыргызстан выступил за поддержку создания Банка развития ШОС как ключевого инструмента финансирования совместных проектов в условиях глобальных торгово-экономических изменений. Об этом было заявлено 10 апреля 2025 года в Тяньцзине (КНР) в ходе 9-го заседания Специальной рабочей группы по содействию инвестициям государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.

В заседании принял участие эксперт Торгового представительства при МЭК КР в Китае Бекетай Мухтар. В своём выступлении он проинформировал коллег о ходе реализации Программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества государств ШОС, а также озвучил позицию кыргызской стороны по ряду приоритетных направлений.

В рамках мероприятия участники обсудили вопросы совершенствования инвестиционного климата, укрепления взаимодействия в сфере устойчивого развития и перехода к расчётам в национальных валютах как важного шага в направлении усиления экономического суверенитета государств-членов.


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URL: https://www.vb.kg/444907
Теги:
ШОС, Кыргызстан
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