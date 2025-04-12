Редакция VB.KG поздравляет читателей с Днем космонавтики

Редакция VB.KG поздравляет всех с Днем космонавтики. Творите, мечтайте и летите к своей цели. Желаем космического счастья и постоянного праздника в своей галактике!

Напомним, именно в этот день Юрий Гагарин на корабле "Восток-1" совершил первый полет человека в космос продолжительностью 108 минут. Через год, в 1962 году, этот день был объявлен праздником – Днем космонавтики.

Покорение человеком космоса стало возможно благодаря труду многих ученых, среди которых центральное место занимают отечественные специалисты: Константин Циолковский, Сергей Королев, Валентин Глушко, Николай Пилюгин, Михаил Тихонравов и другие. Их труды подготовили первый полет человек в космос, состоявшийся 12 апреля 1961 года.