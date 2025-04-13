Ребята школы "Звездочка" покрасили солдатские звездочки на обелисках

По Кыргызстану проходит акция "Сохраним памятники Победы!", инициированная поисковым движением Кыргызстана "Наша Победа-Биздин Жениш" и редакцией VB.KG.

Так в уборке территории на Братском кладбище "Кызыл-Аскер" приняли участие школьники школы № 24, частной школы "Звездочка" и военнослужащие внутренних войск.

- Мы благодарны ученикам школ и военнослужащим за помощь. Если военнослужащие берут на себя тяжелую работу, то школьники могут делать то, что им по силам. А в это время ребята задают много вопросов по поводу истории захоронений, в частности, как солдаты сюда попали и почему они у нас похоронены. Получается обязательно надо рассказывать о том, как уроженцы Киргизской ССР принимали участие в самой кровопролитной войне, что защищали Родину от фашизма вместе с военными из всех республик Советского Союза. А также о том, как четко была устроена система эвакуации, лечения раненных и дальнейшая их реабилитация. Ведь недаром говорят, что ту войну выиграли врачи и учителя. Врачи работали так, что бойцы возвращались снова на фронт, а учителя воспитали настоящих героев, уважение к Родине и веру в свой народ, - говорит смотрительница кладбища Раиса.

Справка: "Акция "Сохраним памятники Победы!" проходит в Кыргызстане каждый год и свою актуальность не потеряла. А в год 80-летия Великой Победы советского народа над фашизмом значимость такой работы только возрастает. К участию в акции "Сохраним памятники Победы" приглашаются школьники, студенты, активисты, меценаты, спонсоры и просто все неравнодушные граждане. Акция продлится до 22 июня.