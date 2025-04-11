В Бишкеке продолжают работать воскресные сельхозярмарки

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности организует в городе Бишкек ярмарку социально значимых продуктов питания и потребительских товаров в предстоящие выходные (12–13 апреля).

Ярмарка проходит с 09:00 до 19:00.

Цель ярмарки – поддержка отечественных производителей, агропромышленных предприятий и частных предпринимателей, реализация сельхозпродукции жителям города по оптовым ценам.

Ярмарка пройдет в городе Бишкек: по улице Туголбай-Ата, Эркиндик и К. Тыныстанова (ЖД Вокзал).

По вопросам можно обратиться к сотруднику Министерства: 0702 702 000.