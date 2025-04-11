Ксения Собчак рассказала о клинике доктора Назаралиева в недавнем выпуске о смерти Паши Техника: "Он хотел умереть"

5 апреля в Таиланде скончался от наркотической зависимости известный российский музыкант и блогер Паша Техник (Павел Ивлев).

В новом выпуске "Осторожно: Собчак" Ксения берёт интервью у его супруги Карины Мельничук, где та делится откровенными деталями их совместной жизни, борьбы Паши с зависимостью и трагических событий, предшествовавших его смерти.

Адаптивное видео-превью

На 7:19 минуте выпуска Ксения Собчак рассказала о деятельности клиники доктора Назаралиева, а также показала красивые кадры Кыргызстана с высоты птичьего полета.

За сутки выпуск набрал более 2,5 миллионов просмотров, став одним из самых обсуждаемых видео на российском YouTube.

Примечательно, что из всех наркологических клиник России и стран СНГ, Собчак выбрала именно Медицинский Центр Назаралиева (МЦН) в Кыргызстане - и это говорит само за себя.