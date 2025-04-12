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АФК рассматривает семь заявок на проведение Кубка Азии 2031 года

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- Самуэль Деди Ирие
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Президент Азиатской футбольной конфедерации (АФК) Салман бин Ибрагим Аль-Халифа сообщил, что АФК официально получила семь заявок на проведение финальной части Кубка Азии 2031 года. Это рекордное количество заявок в истории турнира.

Возглавляя 6-е заседание Исполнительного комитета АФК в столице Малайзии, Куала-Лумпуре, Салман бин Ибрагим Аль-Халифа отметил, что столь высокий интерес подчёркивает престиж крупнейшего футбольного турнира континента. В заседании принял участие и представитель Центральноазиатской футбольной ассоциации - вице-президент Кыргызского футбольного союза Дастанбек Конокбаев.

Заявки на проведение турнира подали следующие футбольные ассоциации:

Футбольная федерация Австралии

Футбольная федерация Индии

Футбольная ассоциация Индонезии

Футбольная ассоциация Республики Корея

Футбольная ассоциация Кувейта

Футбольная ассоциация Объединённых Арабских Эмиратов

Совместная заявку подали Кыргызский футбольный союз, Футбольная федерация Таджикистана и Футбольная ассоциация Узбекистана.


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URL: https://www.vb.kg/444915
Теги:
футбол
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