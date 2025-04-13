Артем Дзюба прошёл допинг-тест впервые с 2020 года

Нападающий "Акрона" и сборной России Артем Дзюба в марте 2025 года прошёл допинг-контроль, проведённый Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). Это стало первой проверкой форварда за последние четыре года.

Ранее Дзюба тестировался на допинг лишь дважды: по одному разу в 2019 и 2020 годах. На фоне домашнего чемпионата мира в 2018 году он проходил шесть допинг-проб, а в 2017 - один раз.

Проверка состоялась вскоре после того, как Дзюба обновил два важных рекорда в российском футболе. 9 марта он стал лучшим бомбардиром в истории отечественного футбола, превзойдя показатель Александра Кержакова. А уже 19 марта обошёл Кержакова и по количеству голов, забитых в составе национальной сборной - 31 мяч.