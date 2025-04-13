Погода
$ 87.30 - 87.80
€ 98.70 - 99.62

Артем Дзюба прошёл допинг-тест впервые с 2020 года

267  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Нападающий "Акрона" и сборной России Артем Дзюба в марте 2025 года прошёл допинг-контроль, проведённый Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). Это стало первой проверкой форварда за последние четыре года.

Ранее Дзюба тестировался на допинг лишь дважды: по одному разу в 2019 и 2020 годах. На фоне домашнего чемпионата мира в 2018 году он проходил шесть допинг-проб, а в 2017 - один раз.

Проверка состоялась вскоре после того, как Дзюба обновил два важных рекорда в российском футболе. 9 марта он стал лучшим бомбардиром в истории отечественного футбола, превзойдя показатель Александра Кержакова. А уже 19 марта обошёл Кержакова и по количеству голов, забитых в составе национальной сборной - 31 мяч.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/444916
Теги:
футбол
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  