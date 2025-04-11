В Бишкеке прошёл чемпионат КР по армейскому рукопашному бою

9 и 10 апреля во Дворце спорта имени Каба улуу Кожомкула состоялся чемпионат Кыргызстана по армейскому рукопашному бою на Кубок министра обороны Кыргызской Республики. Турнир, объединивший более 300 участников со всей страны, был посвящён 80-летнему юбилею Великой Победы.

В соревнованиях приняли участие бойцы из Национальной гвардии, Военного института, Министерства обороны, МВД, ГКНБ, Пограничной службы ГКНБ, а также представители клубных команд со всех регионов республики.

На торжественном открытии присутствовали почётные гости: первый заместитель министра обороны КР, генерал-майор Эрлис Тердикбаев, представители дипломатического корпуса Посольства Российской Федерации в Кыргызстане, спортивные руководители страны, ветераны спорта и Вооружённых сил.

По итогам напряжённой борьбы победу в командном зачёте одержала команда подразделения специального назначения "Бору" Пограничной службы ГКНБ. Второе место заняли бойцы подразделения "Скорпион" Министерства обороны КР. Замкнула тройку призёров команда Академии МВД.

Лучшие спортсмены турнира, победившие в своих весовых категориях, были награждены путёвками на международные соревнования в Турции.

Чемпионат был организован Министерством обороны Кыргызской Республики совместно с Дирекцией по неолимпийским видам спорта и Федерацией армейского рукопашного боя и самообороны КР.