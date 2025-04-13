Бизнес КР обеспокоен из-за ограничения конкуренции на финансовом рынке

Кабинет министров Кыргызстана принял распоряжение, согласно которому практически все переводы в российских рублях теперь будут осуществляться только через один банк на протяжении 6 месяцев. Это может привести к задержкам платежей, росту комиссий и подорожанию товаров и услуг для населения и бизнеса, а также повысить риски вторичных санкций.

17 марта 2025 года Кабинет министров КР издал распоряжение, согласно которому ОАО "Капитал Банк Центральной Азии" было определено расчетным банком по осуществлению целого ряда банковских операций на срок 6 месяцев, включая операции по трансграничным денежным переводам физических и юридических лиц в российских рублях в/из РФ. А также по осуществлению обменных операций с наличными и безналичными российскими рублями на территории КР по суммам свыше 3 миллионов рублей при превышении установленных месячных лимитов на одного клиента.

4 апреля т.г. правление Национального банка КР издало постановление "О реализации распоряжения Кабинета министров Кыргызской Республики, согласно которому упомянутое постановление в части наличных расчетов вступает в силу с 14 апреля 2025 года и действует до 17 сентября 2025 года, а в безналичной форме - с 1 мая 2025 года.

Как следует из текста данных нормативных актов, на протяжении шести месяцев такие переводы, как денежные переводы трудовых мигрантов своим семьям, оплата поставок продуктов питания, медикаментов, строительных материалов, топлива и других потребительских, промышленных и других ввозимых из РФ товаров и услуг, будут осуществляться исключительно через одно финансовое учреждение. А также и переводы из КР в РФ.

Необходимо отметить, что по итогам 2024 года 93% от всего валового притока денежных переводов физических лиц в Кыргызстан поступили из РФ и составили приблизительно 2.8 млрд долларов США, а отток денежных переводов из Кыргызстана в РФ за указанный период сложился в размере около 370 млн долларов США, или 83% от всего валового оттока. С учетом масштабов текущих расчетов их концентрация в одном финансовом учреждении формирует потенциальные системные риски как для граждан и предпринимателей, так и для целой экономики страны.

В этой связи в адрес Международного делового совета поступают многочисленные обращения от бизнес-сообщества относительно широкого круга рисков для предпринимателей, населения и устойчивости финансовой системы страны. Некоторые из которых перечислены ниже.

Увеличение издержек для граждан и бизнеса. Централизация операций в одном банке способна снизить общую операционную гибкость системы и увеличить нагрузку на инфраструктуру этого банка, особенно в условиях высокого спроса на рублевые переводы и обменные операции. Это, в свою очередь, может привести к замедлению обработки операций, задержкам в исполнении платежей и снижению качества обслуживания клиентов.

Ограничение доступа других банков к участию в данных операциях нарушает рыночное ценообразование. В условиях отсутствия конкуренции у банка отсутствуют стимулы для оптимизации тарифной политики, что может привести к увеличениям комиссий за переводы и обменные операции, и может повлечет за собой удорожание импортируемых из РФ товаров и логистических услуг, оплачиваемых в рублях. Это создает предпосылки для повышения цен на определенные категории товаров и услуг внутри страны.

Задержки в переводах могут особенно отрицательно сказаться на бизнесе, который осуществляет регулярные закупки товаров или производит выплаты в рамках действующих контрактов, и привести к накоплению штрафных санкций, утрате деловой репутации компаний, а также к рискам перебоев в обеспечении критически важных товаров и снижению доверия к национальной банковской системе.

Устойчивость финансовой системы. Одной из ключевых характеристик устойчивой финансовой системы является наличие конкурентной, диверсифицированной и взаимозаменяемой инфраструктуры, способной обеспечивать бесперебойное выполнение операций даже в случае отказа или сбоя одного из участников. Передача значительного объема финансовых потоков одному учреждению увеличивает уязвимость системы к политическим, техническим, операционным и фискальным рискам.

Такая модель создает зависимость от одного оператора, который становится "узким горлышком" для проведения значимых объемов трансграничных платежей и валютных операций. В случае технических сбоев, санкционных ограничений, сбоев в корреспондентских отношениях или иных ограничений вся цепочка операций может быть парализована, что затронет как бизнес, так и граждан.

Усилия, прилагаемые банками для управления санкционными рисками, частично нивелируются при концентрации всех операций через один банк, что повышает системный санкционный риск. Международные органы, контролирующие соблюдение комплаенс режимов, такие как OFAC, рассматривают цепочку транзакции целиком, и включение дополнительного посредника не снижает юридическую уязвимость операции. Введение обязательного посредничества "Капитал Банка" создает ложное ощущение дополнительной защиты, в то время как на практике это увеличивает риски применения вторичных санкций. Подобная централизация платежных потоков может негативно сказаться на восприятии юрисдикции со стороны международных партнеров и привести к пересмотру условий сотрудничества со стороны корреспондентских банков, в особенности американских и европейских.

Причем данные риски сохраняются даже при использовании другими банками корреспондентского счета в уполномоченном банке, поскольку в условиях концентрации функций по проведению расчетов в одном учреждении любые задержки или сбои, связанные с корреспондентскими отношениями, способны вызвать масштабные перебои, дестабилизировать расчетные процессы и подорвать доверие к финансовой системе в целом.

Антимонопольное законодательство. Согласно статье 9 Закона Кыргызской Республики "О конкуренции" от 22 июля 2011 года, государственным органам и органам местного самоуправления запрещается принимать акты и совершать действия, которые ограничивают самостоятельность хозяйствующих субъектов, создают дискриминирующие или благоприятные условия для деятельности отдельных хозяйствующих субъектов, если такие акты и действия приводят или могут привести к недопущению, ограничению либо устранению конкуренции и ущемлению интересов хозяйствующих субъектов и физических лиц.

Назначение одного банка единственным уполномоченным участником рынка в указанном сегменте фактически приводит к исключению конкуренции в данной части финансовых услуг, что, в свою очередь, устраняет мотивацию к повышению качества обслуживания, оптимизации процедур, сокращению сроков и снижению стоимости банковских операций. Это создает административный барьер для других коммерческих банков, лишая их возможности участвовать в предоставлении данных услуг, даже при наличии соответствующих лицензий и технических возможностей.

Предложения МДС. Для обеспечения экономической безопасности при проведении операций с российским рублем необходимо стимулировать конкуренцию на финансовом рынке, поскольку наличие нескольких участников снижает риски концентрации и зависимости от одного банка. Это делает финансовую систему более устойчивой к таким внешним угрозам, как санкции или колебания внешнеэкономической ситуации.

Кроме того, необходимо обеспечить соблюдение действующего законодательства Кыргызской Республики и международных договоренностей. Соблюдение этих норм гарантирует, что финансовая деятельность будет проводиться в рамках правового поля, минимизируя риски нарушения международных обязательств и санкционных требований. Это также обеспечит стабильность и доверие к финансовой системе страны как на внутреннем, так и на международном уровнях.

МДС призывает к пересмотру данного решения с обязательным привлечением представителей бизнес-сообщества для выработки сбалансированных решений, отвечающих интересам экономической безопасности страны и устойчивого развития банковского сектора.