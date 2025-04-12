В Кара-Балте задержаны трое мужчин по подозрению в убийстве соседа

В городе Кара-Балта задержаны трое родственников ранее судимых, по подозрению в совершении убийства соседа. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, 22 марта примерно в 01.00 часов родственники граждане А.М. 1995 года рождения, А.К. 1994 года рождения и А.Б. 1986 года рождения пришли домой гражданину Г.Э. 1993 года рождения проживающего в городе Кара-Балта, где в ходе словесной перепалки гражданин А.К. ударил несколько раз складным ножом гражданина Г.Э. в область паха, после чего скрылись с места преступления в неизвестном направлении. В результате полученных телесных повреждений гражданин Г.Э. был доставлен в реанимационное отделение территориальной больницы, где, не приходя в сознание скончался.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.130 (Причинение тяжкого вреда здоровью) УК Кыргызской Республики.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками милиции были установлены подозреваемые, в совершении вышеуказанного преступления, ими оказались ранее неоднократно судимые граждане А.М. 1995 года рождения, А.К. 1994 года рождения, А.Б. 1986 года рождения, которые в порядке ст.96 УПК Кыргызской Республики были задержаны и водворены в изолятор временного содержания.

В ходе следствия в отношении подозреваемых граждан А.М., А.К., А.Б. были предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного ст.122 (Убийство) УК Кыргызской Республики и районным судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с содержанием в СИЗО.

По уголовному делу назначены все необходимые судебно-правовые экспертизы.