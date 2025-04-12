В КРСУ прошёл праздничный концерт ко Дню космонавтики

11 апреля в Кыргызско-Российском Славянском университете имени Б.Н. Ельцина прошёл праздничный концерт, посвящённый Дню космонавтики. Мероприятие объединило студентов, преподавателей, ветеранов и гостей, чтобы отдать дань уважения тем, кто стоял у истоков космических достижений, и вдохновить новое поколение на научные подвиги.

С приветственным словом выступила проректор по образовательной деятельности КРСУ Елена Девятова.

- День космонавтики - это не только история полёта Юрия Гагарина, это праздник науки, образования и стремления вперёд. Мы надеемся, что студенты КРСУ будут смелыми в своих научных идеях и станут частью больших проектов, - отметила она.

Почётными гостями концерта стали ветераны труда Советского Союза, работавшие на засекреченном предприятии - ОКБ ИКИ, которое в советское время действовало в Кыргызстане. Как рассказал председатель организационного комитета Республиканского совета ветеранов Евгений Николаевич Тельцов, на сегодня в живых остались лишь восемь человек, работавших там.

- Все они были награждены медалями, но за последние 30 лет ни разу не получали официальных поздравлений. Мы проводим этот концерт, чтобы молодёжь увидела, кем был сделан вклад в развитие космоса, и научилась уважать труд ветеранов, - подчеркнул Тельцов.

Отдельным вниманием стало выступление депутата Жогорку Кенеша Дастана Бекешева, который выразил благодарность КРСУ за организацию мероприятия и обратился к студентам:

- Кыргызстан тоже участвовал в развитии космической отрасли. Верю, что в будущем наши выпускники будут работать над запуском спутников, создавать технологии для исследований Луны и Марса. А сотрудничество с российскими вузами поможет нам в этом.

Своим мнением поделился и заместитель начальника штаба Республиканского совета ветеранов, полковник Нурудин Эшенкулович, подчеркнув:

- Благодаря космическим исследованиям у нас сегодня есть интернет и многие другие технологии. Не стоит забывать, как много дал космос нашей повседневной жизни.

Творческая часть мероприятия украсила вечер. Перед зрителями выступили дети из Гала театра под руководством заслуженной артистки КР Галины Кетовой, студенты КРСУ, ученики школы хореографического искусства и юные вокалисты. На сцене звучали песни, стихи, исполнялись танцы - всё посвящённое космосу и мечтам о будущем.

Особенно ярким стало выступление студентов, где вокальный номер перешёл в выразительную танцевальную постановку. Ветеран Лидия Павловна Зазолина не скрывала эмоций:

- Запомнилось всё. Какая энергия, какие костюмы! Прекрасная работа артистов и их наставников. Пусть продолжают так же вдохновлять.

На вопрос, почему такие мероприятия нужно проводить именно в университетах, Лидия Павловна ответила:

- Университет - это народ. А студенты - это будущее народа. Важно, чтобы они не теряли связь с историей и с теми, кто всё это создавал. Это помогает им развиваться не только в профессии, но и как личности.

Концерт завершился словами благодарности, аплодисментами и пожеланиями "космического" будущего для всех участников. В КРСУ в очередной раз напомнили: путь к звёздам начинается с уважения к прошлому и веры в силу науки.

Автор: Сейил Максат кызы