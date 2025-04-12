Камчыбек Ташиев: Бакиев будет арестован в случае возвращения в Кыргызстан

Заместитель председателя Кабинета министров - глава Госкомитета национальной безопасности КР Камчыбек Ташиев прокомментировал решение Конституционного суда по делу бывшего президента Курманбека Бакиева.

На своей странице в соцсетях он подчеркнул, что вердикт суда не связан с текущей властью:

- Вчерашнее решение Конституционного суда по делу К. Бакиева не имеет никакого отношения к нынешней власти. Конституционный суд является независимым органом. Приговор Верховного суда в отношении К. Бакиева остаётся в силе. Поэтому, если К. Бакиев вернётся в Кыргызстан, он будет арестован сразу после пересечения границы, - написал Ташиев.

Напомним, накануне Конституционный суд опубликовал заявление по обращению адвоката Бакиева. В нём указано, что заочный приговор допустим, однако в случае возвращения подсудимого он должен быть пересмотрен с его личным участием.

Бакиев был заочно приговорён к 30 годам лишения свободы. Власти Кыргызстана неоднократно заявляли о его розыске по линии Интерпола.