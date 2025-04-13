"Хочу, чтобы у снохи были красивые руки": история женского труда в селе

На форуме "Цифровой фермер", прошедшем в Бишкеке, предприниматель Мирбек Койчуманов поделился с журналистом VB.KG трогательной историей о том, как в одном селе свекровь решила сохранить руки своей снохи.

Мирбек представляет компанию, которая занимается поставками доильных аппаратов из Турции и охлаждающих баков из России. Он рассказал, что команда периодически выезжает в регионы Кыргызстана - не только для презентации оборудования, но и чтобы услышать, с какими трудностями сталкиваются фермеры, что им нравится и не нравится в продукции.

По его словам, сегодня у сельчан разное количество скота - от 10 до 40 коров, есть и те, кто держит лошадей, баранов. Но несмотря на объёмы, культура ведения хозяйства у всех разная. Многие до сих пор не осознают, что современное оборудование может не только облегчить работу, но и сохранить здоровье женщин в семье.

- Однажды мы приехали в отдалённый район, привезли по запросу оборудование для демонстрации. Нас встретила пожилая пара - муж и жена. Их дети уже выросли и разъехались. Больше всего радовалась женщина - было видно, как ей трудно. Руки - артритные, в суставах - боль. Она всё расспрашивала, надеялась, но в итоге муж не решился купить аппарат. А стоит он всего 35 тысяч сомов - меньше одной коровы.

Мне было очень грустно не из-за продажи, а потому что женщине действительно нужна была помощь. Она плакала, когда мы уезжали, - вспоминает Мирбек.

На следующий день в соседнем селе их ждала другая история - совсем иная.

- Там нас встретила женщина, которая всю жизнь доила коров вручную. У неё своё хозяйство - 20 коров и планы на расширение. Она показала свои руки, искорёженные артритом. И сразу сказала: "Покупаю аппарат - это подарок для жены моего сына. Хочу, чтобы у неё были красивые руки".

Она говорила очень просто, но её слова остались в душе: "Я не хочу, чтобы моя сноха прошла через ту же боль, что и я. Хочу, чтобы в их семье был мир и достаток". И показала свои руки - в шишках, с искривлёнными пальцами. Говорила, как приходилось доить коров и лошадей вручную в любую погоду. И никому не пожелала бы таких болей, - рассказывает предприниматель.

Эти истории заставили задуматься: сегодня тысячи женщин по всей стране ведут хозяйства, сдают молоко, но делают это вручную. Чем больше коров в Кыргызстане - тем больше страдают руки наших женщин.

- Это несправедливо. Настало время пересмотреть подход. Мы должны, как общество, начать ценить труд женщин и показывать, что технологии могут облегчить быт. Современные аппараты всё больше адаптированы под естественные ритмы - имитируют сосание телёнка, корова доится легче и даёт больше молока. И это - без стресса, - говорит Мирбек.

VB.KG запускает акцию: "Руки села": Если женщины из сел начнут публиковать в соцсетях или присылать VB.KG фотографии своих рук - может, это поможет убедить мужчин активнее внедрять технику, заботиться о своих жёнах, матерях, дочерях.

Возможно, именно этот визуальный образ - руки, натруженные, с трещинами, с болью - поможет изменить сознание.

Присылайте свои фотографии на почту: ptahasvet@mail.ru

Мы обязательно опубликуем их в рамках спецпроекта VB.KG, посвящённого женщинам на селе.

Пусть это будет наш общий шаг в сторону уважения, поддержки и заботы.