Мохамед Салах остаётся в "Ливерпуле" до 2027 года

Футбольный клуб "Ливерпуль" официально подтвердил продление контракта с одним из своих главных лидеров - египетским форвардом Мохамедом Салахом. Новое соглашение рассчитано до лета 2027 года и было заключено 11 апреля.

Салах, защищающий цвета "красных" с 2017 года после перехода из итальянской "Ромы", продемонстрировал преданность клубу, несмотря на привлекательные предложения от других команд, включая щедрый контракт от саудовских клубов на сумму около 130 миллионов фунтов в год.

По информации британских СМИ, новое соглашение оценивается в 50 миллионов фунтов за два года с учётом бонусов. Предполагается, что еженедельная зарплата Салаха составит порядка 480 тысяч фунтов, что делает его самым высокооплачиваемым игроком в истории "Ливерпуля" и вторым в Премьер-лиге после нападающего "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда.

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот высоко оценил профессионализм Салаха и его отличную физическую форму. Он отметил, что египтянин остаётся важнейшим элементом команды и сыграет ключевую роль в ближайшие сезоны.

С учётом нового контракта Салах может провести в "Ливерпуле" целое десятилетие, укрепив свой статус одной из легенд клуба. Его решение остаться не только усиливает спортивные позиции "красных", но и придаёт клубу вес на трансферном рынке.