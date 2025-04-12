Погода
$ 87.30 - 87.80
€ 98.90 - 99.90

Мохамед Салах остаётся в "Ливерпуле" до 2027 года

102  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Футбольный клуб "Ливерпуль" официально подтвердил продление контракта с одним из своих главных лидеров - египетским форвардом Мохамедом Салахом. Новое соглашение рассчитано до лета 2027 года и было заключено 11 апреля.

Салах, защищающий цвета "красных" с 2017 года после перехода из итальянской "Ромы", продемонстрировал преданность клубу, несмотря на привлекательные предложения от других команд, включая щедрый контракт от саудовских клубов на сумму около 130 миллионов фунтов в год.

По информации британских СМИ, новое соглашение оценивается в 50 миллионов фунтов за два года с учётом бонусов. Предполагается, что еженедельная зарплата Салаха составит порядка 480 тысяч фунтов, что делает его самым высокооплачиваемым игроком в истории "Ливерпуля" и вторым в Премьер-лиге после нападающего "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда.

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот высоко оценил профессионализм Салаха и его отличную физическую форму. Он отметил, что египтянин остаётся важнейшим элементом команды и сыграет ключевую роль в ближайшие сезоны.

С учётом нового контракта Салах может провести в "Ливерпуле" целое десятилетие, укрепив свой статус одной из легенд клуба. Его решение остаться не только усиливает спортивные позиции "красных", но и придаёт клубу вес на трансферном рынке.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/444931
Теги:
футбол
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  