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Замира Акбагышева: Наши границы теперь охраняют вечные дружба и мир

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- Нина Ничипорова
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Границы вечной дружбы укрепили президенты Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Садыр Жапаров, Эмомали Рахмон и Шавкат Мирзиеев, отметив вместе Нооруз в таджикском Худжанде. На эту историческую встречу были приглашены женщины-лидеры трех стран. Кыргызстан представляла делегация Конгресса женщин во главе с ее президентом Замирой Акбагышевой.

В рамках грандиозных торжеств, каких, как рассказали члены делегации, еще не видела Центральная Азия, во Дворце культуры "Сугдиён" состоялся Международный женский форум "Навруз - праздник женщин, воспевающих единство". Форум был организован Комитетом по делам женщин и семьи Таджикистана при правительстве Таджикистана и поддержке Исполнительного органа Согдийской области. Его проведение было приурочено к встрече глав Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, которые подписали Худжандскую декларацию о вечной дружбе и Договор о точке стыка государственных границ трех государств.

- Название форума символично – мы, представительницы Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, как и президенты, объединились в треугольник дружбы для укрепления истинного добрососедства. Ведь именно нам, женщинам, свойственны милосердие, обостренное чувство справедливости, гибкость мышления в разных ситуациях, в том числе и в международной политике. Поэтому нам надо сплотиться, а, объединившись, мы можем, как говорится, горы свернуть - для своих семей, детей, для наших народов и для всего человечества. И, судя по тому, что женщины стоя аплодировали мне после этих слов, мы солидарны в своих устремлениях. В знак нашей дружбы, единства наших народов я даже надела таджикский национальный костюм. Что вызвало тоже восторженную реакцию, - сказала vb.kg Замира Акбагышева.

Я преклоняюсь перед мужеством, мудростью и стойкостью таджикских женщин. Народ Таджикистана не понаслышке знает, что такое война и каковы ее страшные последствия: пять долгих лет в стране длилась гражданская война, в которой погибли тысячи человек, в том числе дети. Наши республики до подписания президентами Соглашения о стыке границ прошли не очень ровный и сложный путь взаимоотношений. Этот документ окончательно поставил точку во всех территориальных спорах. И теперь наши границы, образно говоря, охраняют вечные дружба и мир. И таджикские подруги на фоне этого радостного события даже плакали. И мы понимаем и их слезы, и их радость. Ведь это и нас коснулось.

Какие перспективы на дальнейшее сотрудничество?

- Во время форума прошли панельные сессии, на которых мы говорили о роли женщин в экономике, культуре и укреплении мира в Центральной Азии, о вкладе их в сохранение традиций, в развитие региона и в укрепление добрососедства. Мероприятие стало площадкой для новых инициатив, направленных на поддержку женского предпринимательства и социальной активности. И как верно сказала заместитель премьер-министра Таджикистана Дилрабо Мансури, такие встречи создают возможности для усиления роли женщин в решении социальных и экономических вопросов и не только в своих странах, но и в регионе. Кстати, Дилрабо Мансури, как выяснилось, защитила и кандидатскую, и докторскую диссертации в Кыргызстане. Мы пригласили ее и председателя Комитета по делам женщин и семьи Бунафша Файзиддинзоду, а также таджикских подруг на вечер дружбы женщин приграничных городов Раззаков и Худжанд, который хотим провести на джайлоо в июне. А осенью планируем провести форум женщин Баткенской и Согдийской областей. Уже начали подготовку к пятому международному женскому бизнес-форуму "Вековые традиции прикладного искусства тюркского мира" с участием подруг из стран Центральной Азии. Все наши деловые встречи подтверждают, что женщины Центральной Азии - не только хранительницы традиций, но и движущая сила прогресса и добрососедства.

Говорят, что в Худжанде были организованы такие масштабные праздничные мероприятия, каких еще не было в Центральной Азии?

- Это действительно было грандиозное торжество, но его размах себя оправдывает: оно было посвящено окончанию периода всех разногласий, это - начало новой эры отношений между тремя нашими странами. Народная мудрость – "три дерева, растущие рядом, своими корнями укрепляют одну землю", озвученная нашим президентом Садыром Жапаровым, стала, как сказали таджикские друзья, девизом этого исторического дня.

Конечно, мы посетили Дворец культуры "Арбоб" в шести километрах от Худжанда. Когда мы увидели его, то на мгновение словно перенеслись в знаменитый Петергоф. Как нам пояснили, дворцово-парковый комплекс был построен в 50-е годы прошлого столетия по инициативе дважды Героя Социалистического Труда, председателя колхоза "Москва" Саидходжи Урунходжаева. Побывав однажды в Ленинграде, в Петергофе и увидев знаменитые дворцы, он был так впечатлен, что пригласил в колхоз ленинградских архитекторов, которые построили мини-копию одного из таких дворцов с чередой фонтанов и розариев.

В этом дворце проходило много исторических событий. В частности, конце 1990-х годов в здании "Арбоб" была проведена мирная конференция после гражданской войны в Таджикистане. В музее дворца представлено множество фотографий разных периодов в истории страны и успешных, и трагических.

И уж точно никто из гостей праздника, а их было тысячи, не остался голодным. Каждая республика потчевала их своими национальными блюдами.

А вечером состоялся праздничный концерт на стадионе, который вмещает двадцать тысяч человек. В концерте было задействовано несколько тысяч участников, в том числе из нашей страны. А позже сотни дронов нарисовали в ночном небе Худжанда сначала контуры Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, затем флаги республик. Через несколько минут беспилотники послали зрителям поздравления с праздником, и на ночном небе появились фотографии президентов. Шоу, конечно, было просто потрясающим!


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URL: https://www.vb.kg/444936
Теги:
президент, соглашение, Таджикистан, Кыргызстан, женщины, конгресс, границы
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