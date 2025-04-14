Овечкин отказался от телешоу ради подготовки к плей-офф

Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин отказался от приглашений на популярные американские телешоу после того, как побил исторический рекорд по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Об этом сообщил владелец клуба Тед Леонсис в интервью RMNB.

По словам Леонсиса, Овечкина приглашали на несколько крупных телепередач, включая известное шоу The Tonight Show в Нью-Йорке. Поводом для приглашений стало достижение хоккеиста - 6 апреля он забросил свою 895-ю шайбу в регулярке, обойдя легендарного Уэйна Гретцки. Рекорд был установлен в матче против "Нью-Йорк Айлендерс".

Однако Овечкин решил отказаться от медийной активности. "Знаете, что он ответил? - "Я устал. Я хочу отдохнуть, подготовиться к плей-офф"", - рассказал Леонсис.

Такое решение подчёркивает профессионализм и лидерские качества нападающего. Несмотря на внимание со стороны СМИ, Овечкин остаётся сосредоточенным на главной цели - успешном выступлении в решающей стадии сезона.

Овечкин продолжает подтверждать свой статус не только как одного из величайших хоккеистов в истории, но и как настоящего капитана, ставящего команду выше личной славы