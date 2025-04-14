АПЛ: "Сити" громит "Пэлас", "Арсенал" снова теряет очки

Субботние матчи английской Премьер-лиги выдались насыщенными и подарили болельщикам немало поводов для обсуждений. В центре внимания оказалась уверенная победа "Манчестер Сити", драматичная концовка в Ноттингеме и очередная неудача "Арсенала" в борьбе за чемпионство.

Манчестер Сити - Кристал Пэлас

Подопечные Пепа Гвардиолы вновь подтвердили статус одного из главных претендентов на титул. Несмотря на два пропущенных мяча в начале встречи, "горожане" быстро взяли ситуацию под контроль и отправили в ворота соперника пять мячей. Главным героем стал Кевин Де Брюйне - на его счету гол и две результативные передачи.

[b]Арсенал - Брентфорд[/b]

"Канониры" вновь разочаровали своих болельщиков, потеряв очки в домашнем матче против "Брентфорда". Несмотря на игровое преимущество, команда пропустила на последних минутах, что значительно осложняет её положение в чемпионской гонке. Отставание от "Ливерпуля" теперь составляет 10 очков.

Ноттингем Форест - Эвертон

На "Сити Граунд" победу "Эвертону" принёс точный удар Абдулайе Дукуре в самой концовке встречи. Этот результат может сыграть ключевую роль в борьбе "ирисок" за сохранение прописки в Премьер-лиге. "Форест", в свою очередь, упустил важную возможность набрать очки в зоне вылета.

Саутгемптон - Астон Вилла

"Астон Вилла" уверенно справилась с "Саутгемптоном", уже официально покинувшим Премьер-лигу. Марко Асенсио стал центральной фигурой встречи - он принял участие во всех трёх голах, хотя дважды не реализовал пенальти. Вилланцы продолжают борьбу за еврокубковые места.

Брайтон - Лестер Сити

В Брайтоне зрители увидели зрелищную ничью. "Лестер" открыл счёт и сумел прервать свою голевую засуху, но хозяева поля быстро отыгрались. Для "лис" это ценное очко в борьбе за выживание, тогда как "Брайтону" вновь не удалось закрепиться в числе претендентов на высокие позиции.