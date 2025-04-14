17-летний Ламин Ямал продолжает творить историю в Лиге чемпионов

Юный талант "Барселоны" Ламин Ямаль вновь напомнил о себе громким достижением на европейской арене. В четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против дортмундской "Боруссии" (4:0) 17-летний вингер стал первым игроком в истории, который провёл 20 матчей в турнире до достижения совершеннолетия.

Более того, Ямаль отметился голом и стал вторым самым молодым автором мяча на стадии четвертьфинала ЛЧ за всю историю соревнования. Ранее он уже устанавливал рекорд, став первым футболистом младше 18 лет, дважды забившим в плей-офф турнира - это случилось в игре против "Бенфики" (3:1) на стадии 1/8 финала.

В нынешнем сезоне 2024/25 Ламин Ямаль демонстрирует выдающуюся форму: на его счету 43 матча за "Барселону", в которых он забил 14 голов и отдал 20 результативных передач. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года, а его рыночная стоимость оценивается в 180 миллионов евро.

Эксперты уже называют Ямаля новой суперзвездой мирового футбола, а его игра вызывает восторг как у болельщиков, так и у специалистов по всему миру.