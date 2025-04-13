В Бишкеке прошел чемпионат КР по греко-римской борьбе среди юношей

С 11 по 12 апреля 2025 года в Бишкеке состоялся чемпионат Кыргызстана по греко-римской борьбе среди юношей до 17 лет. Соревнования проходили в спортивном комплексе имени Раатбека Санатбаева и собрали сильнейших молодых борцов со всех регионов страны.
Организатором турнира выступила Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва "Тайманбас" при поддержке Федерации борьбы Кыргызской Республики. В церемонии открытия приняли участие директор СДЮСШОР "Тайманбас" Асейн Торогельдиев, представители федерации борьбы КР и приглашённые гости.
Соревнования проходили в нескольких весовых категориях. Победители и призёры были награждены медалями и дипломами. Турнир стал важным этапом в выявлении молодых талантов и подготовке к международным соревнованиям.
Победители чемпионата по весовым категориям
Первый день (11 апреля):
45 кг:
1. Байгелди Омурбеков (РСК Ош)
2. Нуркерим Кумарбеков (РС)
3. Ажыбек Манапов и Салман Исабеков (Джалал-Абад РС)
51 кг:
1. Ислам Курбанов (Джалал-Абад РС)
2. Бекназар Эмильбеков (Олимп)
3. Атай Исакеев (РСК) и Санат Атантаев (Талас)
60 кг:
1. Эмир Эмилов (РСК)
2. Амангелди Ысакбаев (РСК Ош)
3. Элдар Мурзакулов (РС) и Абдулазиз Бекмурзаев (Джалал-Абад РС)
71 кг:
1. Кубаныч Анарбеков (РСК)
2. Актилек Садиров (РС)
3. Актан Рыскулов (РС) и Даниель Токтогулов (Джалал-Абад РС)
92 кг:
1. Санжар Сталбеков (РСК)
2. Нурбек Абдамитов (РСК)
3. Азирет Сабдылдаев и Элзат Барыктабасов (РСК)
Второй день (12 апреля):
48 кг:
1. Абдуллазиз Моминов (РСК)
2. Жанарбек Сейитов (Джалал-Абад РС)
3. Актан Эсентуров (РСК) и Элимбек Абдыкеримов (Джалал-Абад РС)
55 кг:
1. Альхам Абдирасулов (Ак-Илбирс)
2. Борубай Мавлянов (РСК)
3. Аббас Исаев и Рамазан Гасанов (РС)
65 кг:
1. Нурбек Жумабаев (РСК)
2. Адилет Омурбеков (РСК)
3. Рыскелди Токтобеков (РСК) и Иличбек Абдуллаев (Ак-Илбирс)
80 кг:
1. Асылбек Доолотбеков (РСК)
2. Нурислам Осконбаев (РСК)
3. Меделкан Эгембердиев и Азирет Жамалбеков (РСК)
110 кг:
1. Умар Орманов (РС)
2. Алихан Усенов (Ошская область)
3. Баяс Шатманов и Эрболот Жумабеков (РС).