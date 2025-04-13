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В Бишкеке прошел чемпионат КР по греко-римской борьбе среди юношей

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- Самуэль Деди Ирие
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С 11 по 12 апреля 2025 года в Бишкеке состоялся чемпионат Кыргызстана по греко-римской борьбе среди юношей до 17 лет. Соревнования проходили в спортивном комплексе имени Раатбека Санатбаева и собрали сильнейших молодых борцов со всех регионов страны.

Организатором турнира выступила Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва "Тайманбас" при поддержке Федерации борьбы Кыргызской Республики. В церемонии открытия приняли участие директор СДЮСШОР "Тайманбас" Асейн Торогельдиев, представители федерации борьбы КР и приглашённые гости.

Соревнования проходили в нескольких весовых категориях. Победители и призёры были награждены медалями и дипломами. Турнир стал важным этапом в выявлении молодых талантов и подготовке к международным соревнованиям.

Победители чемпионата по весовым категориям

Первый день (11 апреля):

45 кг:

1. Байгелди Омурбеков (РСК Ош)

2. Нуркерим Кумарбеков (РС)

3. Ажыбек Манапов и Салман Исабеков (Джалал-Абад РС)

51 кг:

1. Ислам Курбанов (Джалал-Абад РС)

2. Бекназар Эмильбеков (Олимп)

3. Атай Исакеев (РСК) и Санат Атантаев (Талас)

60 кг:

1. Эмир Эмилов (РСК)

2. Амангелди Ысакбаев (РСК Ош)

3. Элдар Мурзакулов (РС) и Абдулазиз Бекмурзаев (Джалал-Абад РС)

71 кг:

1. Кубаныч Анарбеков (РСК)

2. Актилек Садиров (РС)

3. Актан Рыскулов (РС) и Даниель Токтогулов (Джалал-Абад РС)

92 кг:

1. Санжар Сталбеков (РСК)

2. Нурбек Абдамитов (РСК)

3. Азирет Сабдылдаев и Элзат Барыктабасов (РСК)

Второй день (12 апреля):

48 кг:

1. Абдуллазиз Моминов (РСК)

2. Жанарбек Сейитов (Джалал-Абад РС)

3. Актан Эсентуров (РСК) и Элимбек Абдыкеримов (Джалал-Абад РС)

55 кг:

1. Альхам Абдирасулов (Ак-Илбирс)

2. Борубай Мавлянов (РСК)

3. Аббас Исаев и Рамазан Гасанов (РС)

65 кг:

1. Нурбек Жумабаев (РСК)

2. Адилет Омурбеков (РСК)

3. Рыскелди Токтобеков (РСК) и Иличбек Абдуллаев (Ак-Илбирс)

80 кг:

1. Асылбек Доолотбеков (РСК)

2. Нурислам Осконбаев (РСК)

3. Меделкан Эгембердиев и Азирет Жамалбеков (РСК)

110 кг:

1. Умар Орманов (РС)

2. Алихан Усенов (Ошская область)

3. Баяс Шатманов и Эрболот Жумабеков (РС).


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URL: https://www.vb.kg/444955
Теги:
греко-римская борьба, Кыргызстан
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