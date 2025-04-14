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Фарида Абдуева сразится за титул на турнире OCTAGON 71

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- Самуэль Деди Ирие
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19 апреля в Алматы состоится 71-й турнир бойцовской лиги OCTAGON, ключевым событием которого станет титульный поединок в женском минимальном весе. В главном бою вечера встретятся действующая чемпионка из Казахстана Аян Турсын (7-0) и претендентка из Кыргызстана Фарида Абдуева (4-1).

Для 25-летней Абдуевой это станет первой возможностью побороться за чемпионский пояс в престижной лиге. Боец из Кыргызстана уверенно набирает обороты в профессиональной карьере и уже зарекомендовала себя как опасный соперник.

Матчмейкер OCTAGON Исатай Елемес отметил, что бой обещает быть напряжённым и зрелищным:

- Аян имеет богатый опыт выступлений на высоком уровне, но Фарида - это боец, который умеет преподносить сюрпризы. Болельщиков ждёт действительно интригующее противостояние.

Для Турсын это станет очередной защитой титула, в то время как Абдуева постарается принести Кыргызстану новый повод для гордости. Поединок вызывает большой интерес у публики и может стать одним из самых обсуждаемых событий весеннего сезона в ММА региона.


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URL: https://www.vb.kg/444956
Теги:
Казахстан, смешанные бои, Кыргызстан
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