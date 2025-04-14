Поздний гол Ван Дейка приблизил "Ливерпуль" к чемпионству

На "Энфилде" состоялся один из ключевых матчей сезона, в котором "Ливерпуль" одержал волевую победу над "Вест Хэмом" - 2:1. Решающий мяч на 89-й минуте забил капитан команды Вирджил ван Дейк, позволив "красным" сохранить лидерство в Премьер-лиге и приблизиться к долгожданному чемпионству.

Перед началом игры на стадионе почтили память 97 болельщиков, погибших в трагедии на "Хиллсборо". Трибуна "Коп" была украшена мозаикой с числом "97", а особое внимание было уделено памяти Фила Хаммонда - одного из активистов, борцов за справедливость, ушедшего из жизни в январе.

Счёт в матче открыл Луис Диас после точной передачи Мохаммеда Салаха, который недавно продлил контракт с клубом. Это уже 23-я голевая передача египтянина в текущем сезоне.

"Вест Хэм" сумел сравнять счёт на 86-й минуте после автогола, в котором поучаствовали Ван Дейк и Робертсон. Однако спустя всего три минуты капитан "Ливерпуля" исправился - после углового от Алекса Мак Аллистера он выиграл борьбу в штрафной и пробил головой, установив окончательный счёт.

В компенсированное время гости могли сравнять счёт - Никлас Фюлькруг попал в перекладину после удара головой. Однако "Ливерпуль" удержал победу и набрал важные три очка.

После осечки "Арсенала" "красные" теперь опережают конкурентов на 13 очков. Уже на следующей неделе команда Арне Слота может досрочно стать чемпионом, если обыграет "Лестер", а "Арсенал" потеряет очки в матче с "Ипсвичем".

Болельщики на "Энфилде" затаили дыхание - их мечта о чемпионстве, которого не было 35 лет, может стать реальностью уже совсем скоро.