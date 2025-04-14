5-й тур Премьер-лиги Кыргызстана: яркие моменты и неожиданные повороты

"Озгон" – "Илбирс"

В Джалал-Абаде на стадионе "Курманбек" состоялся один из самых напряжённых матчей тура. Команды продемонстрировали обоюдоострую игру с множеством атакующих действий, однако реализовать свои моменты так и не удалось. Счёт 0:0 стал закономерным итогом упорного противостояния, в котором оборона оказалась сильнее нападения.

"Кыргыз Алтын" - "Барс"

На стадионе "Манас" в Кара-Балте "Кыргыз Алтын" начал матч с уверенной игры и открыл счёт в первом тайме. Однако после перерыва ситуация кардинально изменилась: "Барс" перехватил инициативу и сумел забить три безответных мяча. Гости продемонстрировали высокий уровень игры во втором тайме, не оставив хозяевам шансов на спасение.

"Мурас Юнайтед" – "Бишкек Сити"

В заключительном матче 5-го тура "Мурас Юнайтед" на домашнем поле добился минимальной, но важной победы над "Бишкек Сити". Единственный и победный гол в матче был забит Олегом Марчуком на 78-й минуте. Этот результат позволил хозяевам укрепить свои позиции в турнирной таблице.