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Обратите внимание на общение. Гороскоп с 14 по 20 апреля

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Венера в понедельник переходит в прямое движение, завершив длительный период пробуксовки в отношениях, когда решения не принимались и разговоры шли по кругу. Состоятся отложенные встречи, наполнив жизнь романтикой. В целом эмоциональный фон недели агрессивный. Споры, особенно на работе, могут перерасти в бурные конфликты с нежелательными последствиями. Воздержитесь от кардинальных преобразований, к которым будут подталкивать эмоции. Они могут снести всё на своём пути, не оставив возможности для восстановления общения. Нестабильные погодные условия также могут вносить свою лепту в настроение. Будьте особенно осторожны на дорогах, за рулём. Повышен риск разного рода происшествий, как природных, так и техногенных. В целом на Земле возможно усиление тектонической активности. Предстоит работать со снятием агрессии, нервозности, страхов.

Овен - на этой неделе избегайте незапланированных трат и чрезмерных развлечений. Желание порадовать себя может обернуться финансовыми потерями и рискованными вложениями. Но уже скоро доходы начнут расти, и потребность в импульсивных расходах исчезнет. Обратите внимание на общение - встречи, свидания и даже прогулки придадут уверенности и зарядят романтическим настроением.

Телец - в течение недели стоит контролировать свои эмоции: категоричность и упрямство могут обострить отношения как дома, так и на работе. Резкие слова и нежелание слышать другого способны вернуть старые конфликты. Вместо давления выберите гибкость - это поможет найти компромиссы. Благодаря личным симпатиям и налаженным связям получится продвинуть сложные дела и укрепить отношения.

Близнецы - вам может показаться, что ни работа, ни отношения не приносят удовлетворения. Неделя начнётся с ощущения тупика, но не позволяйте унынию захватить вас. Одиночество и тревоги отступят, если вы обратитесь к друзьям или любимому человеку. Поддержка окружения поможет справиться с проблемами и вернёт вам силы. Следите за здоровьем - особенно в начале недели.

Рак - неделя пройдёт под знаком финансовых дилемм: расходы могут вырасти не из-за нужды, а из-за желания угодить другим. Воздержитесь от участия в дорогих мероприятиях и избегайте кредитов. Сосредоточьтесь на работе: в её процессе появятся предложения дополнительного заработка и шанс на оформление важных бумаг. Самодисциплина приведёт к устойчивому росту.

Лев - неделя может начаться с недопонимания с начальством и бюрократических проволочек. Не стоит тратить силы на конфликты - лучше переключитесь на обучение, поездки и участие в новых проектах. Вторая половина недели принесёт вдохновение, знакомства и возможность провести отложенное свидание. Обновление круга общения принесёт и рост самооценки, и практическую пользу.

Дева - в начале недели возможны срывы поездок и неудачные встречи. Но не стоит воспринимать это как провал - скорее, это возможность пересмотреть приоритеты. Отвлекитесь на рабочие задачи: там появятся новые источники дохода. Во второй половине недели нарастает стабильность, а спокойный ритм поможет не только укрепить здоровье, но и наладить финансовые вопросы.

Весы - на этой неделе особенно важно не поддаваться соблазну на крупные покупки и сомнительные сделки. Особенно осторожно относитесь к операциям с недвижимостью - возможны переплаты. Вместо этого обратите внимание на личную жизнь и деловые перспективы: они требуют вашего отклика. Один человек всё ещё надеется на продолжение контакта. Предложения последних дней ещё актуальны.

Скорпион - напряжение в окружении будет чувствоваться особенно остро. Не поддавайтесь желанию высказать всё, что накопилось - даже безобидное замечание может стать спусковым крючком для конфликта. В течение недели найдите отдушину в делах, займитесь ремонтом или строительством. Практическая занятость защитит от эмоционального выгорания и принесёт ощутимые плоды.

Стрелец - рабочие вопросы будут даваться тяжело, поэтому не стоит перенапрягаться. Лучше временно отступить и дождаться более благоприятного момента. Не рубите с плеча - увольнение может обернуться проблемами. Зато короткие поездки, тренинги, выставки и личные встречи поднимут настроение и расширят горизонты. Вторая половина недели подарит гармонию в личной сфере.

Козерог - неудачная атмосфера в доме может подтолкнуть к импульсивным тратам, которые вряд ли принесут радость. Лучше откровенно поговорить с близкими: диалог принесёт понимание и совместные решения. Ближе к концу недели удачно пройдут совместные покупки или обновление интерьера. Это подходящее время для заключения сделок с недвижимостью.

Водолей - неделя может пройти на грани конфликтов: вы рискуете потерять поддержку, если будете настаивать на своём и отвергать альтернативы. Лучше немного отступить и сменить фокус. Восстановить гармонию помогут встречи с друзьями и поездки с родными. На деловом фронте возможен сдвиг: обсуждения договоров и логистики дадут результат.

Рыбы - учеба, поездки и переговоры потребуют большего времени и терпения, чем вы рассчитывали. Не откладывайте подготовку и избегайте выездов в последний момент. Задержки могут вызывать стресс и сказываться на самочувствии, но при этом неделя порадует прогрессом в финансовой сфере. Возможны выплаты долгов и получение обещанных денег.

Астролог Андрей Рязанцев


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Теги:
астрология, Андрей Рязанцев
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